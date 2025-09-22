كيفية العناية بالشعر الدهني

الشعر الدهني مشكلة شائعة تواجه الكثير من النساء، إذ تزداد إفرازات الغدد الدهنية في فروة الرأس، ما يؤدي إلى مظهر لامع وغير صحي للشعر، ويجعله يتسخ بسرعة.

والعناية الصحيحة بهذا النوع من الشعر تساعد على التحكم في إفراز الزيوت وتحافظ على نظافته ولمعانه الطبيعي دون إثقاله أو إلحاق الضرر به.

أسباب دهنية الشعر

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب دهنية الشعر:-

نشاط الغدد الدهنية المفرط بسبب العوامل الوراثية أو التغيرات الهرمونية.

غسل الشعر بشكل مفرط مما يحفز فروة الرأس على إنتاج المزيد من الدهون.

استخدام منتجات غير مناسبة مثل الشامبوهات الثقيلة أو الزيوت الكثيفة.

النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والأطعمة السريعة.

التوتر وقلة النوم، حيث تؤثر الحالة النفسية في توازن إفراز الدهون.

خطوات العناية اليومية بالشعر الدهني

وأضافت نادية، أن هناك خطوات مهمة للعناية بالشعر الدهني، منها:-

غسل الشعر بانتظام ولكن دون إفراط، حيث يكفي غسله 3 – 4 مرات في الأسبوع، حسب درجة دهنية فروة الرأس.

تجنبي غسله يوميا إلا عند الضرورة القصوى، لأن ذلك قد يزيد الإفرازات الدهنية.

ابحثي عن شامبوهات مكتوب عليها “للشعر الدهني” أو “تنظيم إفراز الزيوت”، يفضل أن تحتوي على مكونات طبيعية مثل الليمون، والنعناع، والشاي الأخضر أو خلاصة الصبار.

تأكدي من إزالة بقايا الشامبو تماما، لأن أي ترسبات قد تزيد من تراكم الدهون وتجعل الشعر يبدو باهتا.

استخدمي البلسم فقط على الأطراف لتغذيتها ومنع جفافها، مع الحرص على عدم ملامسة الجذور.

اغسلي الشعر بماء فاتر أو بارد، لأن الماء الساخن يفتح المسام ويحفز الغدد الدهنية.

نظافة الشعر الدهني

نصائح طبيعية للتحكم في الزيوت

وتابعت، أنه للتحكم فى الزيوت بالشعر الدهني، يجب اتباع الآتى:-

شطف الشعر بمحلول الليمون المخفف، حيث أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى كوب من الماء واشطفي فروة الرأس بعد غسلها لتقليل الدهون ومنح الشعر لمعان طبيعي.

أو امزجي ملعقتين منه مع كوب ماء، واستخدميه كغسول أخير لتوازن درجة الحموضة وتنظيف الفروة.

أو استخدمى النعناع أو الشاي الأخضر، وغسول هذه الأعشاب يهدئ الفروة ويقلل إفراز الزيوت.

عادات يومية تساعد في نظافة الشعر الدهني

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أن هناك بعض العادات اليومية التى تساعد فى نظافة الشعر الدهني، منها:-

تجنبي لمس شعرك باستمرار حتى لا تنتقل الزيوت من اليدين.

استخدمي مشط نظيف بأسنان واسعة، ونظفيه بانتظام.

ارفعي شعرك عند التعرق أو ممارسة الرياضة، ثم اغسليه بعد الانتهاء لتجنب تراكم العرق والزيوت.

تغيير الوسادات بانتظام، فالأقمشة المتسخة تحتفظ بالزيوت وتؤثر على نظافة الشعر.

التغذية المتوازنة، حيث قللي من الأطعمة المقلية والدهون، وأكثري من الخضروات والفواكه الغنية بفيتامينات A وE والزنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.