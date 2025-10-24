الجمعة 24 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يوجه بحملات مكثفة لرفع إشغالات شارع جزيرة العرب بالمهندسين

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات على الطريق العام من قِبل المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين، مؤكدًا ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة لتلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع شرطة المرافق، والتي تشمل الغلق وقطع المرافق عن المنشآت غير الملتزمة.
 

وشدد المحافظ على تسيير دوريات ثابتة للمرور الدوري خلال الفترات الليلية للتعامل الفوري مع أي حالات إشغال أو تعدٍ مماثلة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العام ومنع كافة أشكال التعدي على أرصفة المشاة والطريق العام.
 

 

وفي ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملة ليلية مكبرة من خلال حي العجوزة على عدد من المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب، وذلك عقب رصد تعديات على الطريق العام وتلقي شكاوى من المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن رفع ومصادرة الإشغالات المتمثلة في كراسي وترابيزات وشيش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

وأكدت محافظة الجيزة استمرار جهود المتابعة الميدانية اليومية للتصدي لكافة أوجه الإشغالات والتعديات بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

الجريدة الرسمية