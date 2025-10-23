الخميس 23 أكتوبر 2025
أخبار مصر

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
  أعلن ديوان عام محافظة الجيزة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك وفقًا للإعلانات الداخلية الصادرة عن المحافظة، والتي شملت وظائف متعددة في قطاعات مختلفة.


وأعلن ديوان عام محافظة الجيزة عن حاجته لتعيين عدد (10) سائقين، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل مناسب، ولديه رخصة قيادة مهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) سارية.
 

وأكد الإعلان أن المتقدم يجب أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، مع الالتزام بأداء العمل وفق نظام السركي اليومي، دون أن يترتب على ذلك تثبيت أو تعاقد دائم.

 

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من رخصة القيادة المهنية سارية.

صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.


ويتم تقديم الطلبات شخصيًا بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 أكتوبر 2025، على النموذج المعد لذلك والموجود بالإدارة.


كما أعلن الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق بمحافظة الجيزة عن حاجته لاستكمال شغل بعض الوظائف المعلن عنها سابقًا، وهي:

1. عدد (4) محللي نظم معلومات جغرافية (GIS) – يشترط الحصول على مؤهل عالٍ من كلية الآداب قسم الجغرافيا.


2. عدد (1) فني اكتشاف – بمؤهل متوسط مناسب.


3. عدد (2) سائقين – بمؤهل مناسب، وحاصلين على رخصة قيادة مهنية سارية.

 

ويشترط في جميع المتقدمين أن يكونوا من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن يكونوا قد أنهوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها، مع الالتزام بنظام العمل اليومي.

 

التقديم والمستندات المطلوبة:
 

تُقدم الطلبات شخصيًا إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة خلال نفس فترة التقديم المحددة بالإعلان السابق، مرفقًا بها المستندات الأصلية للاطلاع وصور طبق الأصل منها.

وأكد سكرتير عام محافظة الجيزة محمد نور الدين أحمد أن هذه الإعلانات تأتي ضمن خطة المحافظة لتدعيم القطاعات المختلفة بالعناصر المؤهلة، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

