محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، والذي نظمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز مفهوم التنمية العمرانية المستدامة وتبني نهج البناء الأخضر بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويسهم في تطوير المدن المصرية ورفع جودة الحياة للمواطنين وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مشاركة المحافظة في هذا المؤتمر تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة وتطبيق معايير البناء الأخضر في المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجيزة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين البيئة العمرانية والحضرية بما يواكب متطلبات التطوير الحديثة.

وأضاف المحافظ أن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة تدعم رؤية مصر 2030 وتُسهم في بناء مدن أكثر مرونة وكفاءة في إدارة الموارد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يذكر ان إطلاق الاستراتيجية يهدف إلى وضع إطار وطني شامل للتخطيط العمراني المستدام وتطبيق معايير البناء الأخضر في المدن المصرية بما يعزز مرونتها في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ويدعم التحول نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة.

