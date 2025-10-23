الخميس 23 أكتوبر 2025
لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدًا الجمعة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

تُعلن محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل (جامعة النيل) بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو نحو طريق الواحات.
 

ويستلزم ذلك إجراء غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة النيل في الاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، على أن تكون مدة الغلق من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
 

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:
ستقوم حركة سير المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو والراغبة في استكمال السير اتجاه طريق الواحات بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من طريق الواحات اتجاه محور ٢٦ يوليو، عن طريق فتحة الدوران الكائنة قبل منطقة الأعمال، ثم السير بالتحويلة لمسافة (٣٠٠ متر)، والعودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور ٢٦ يوليو عبر فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.
 

وتُنوّه محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بشكل منتظم.

