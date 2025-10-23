مصر تستعد لاستضافة مؤتمر cop 24 لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع تاتيانا هيما، المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفريق العمل المرافق لها، وذلك لمناقشة الترتيبات اللوجستية والفنية الخاصة بمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) المقرر انعقاده في مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سُنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.

مناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية لمؤتمر اتفاقية برشلونة COP24

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللقاء تناول تفاصيل الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر، حيث قامت تاتيانا هيما بزيارة تفقدية لموقع استضافة الفعاليات لمراجعة جاهزية الفندق واستيفائه لاشتراطات البلد المستضيف من حيث التنظيم والتجهيزات التقنية المطلوبة خلال فترة انعقاد المؤتمر.

كما ناقشت الوزيرة مع المنسق العام خطة التنسيق بين وزارة البيئة المصرية وسكرتارية الاتفاقية بشأن توقيع اتفاق البلد المضيف، وتصميم نموذج الأحداث الجانبية، واستقبال العروض من الشركاء والجهات الراغبة في تنظيم فعاليات علمية وثقافية على هامش المؤتمر. وتم أيضًا استعراض مسودة الإعلان الوزاري للمؤتمر ومناقشة الأجندة النهائية للفعاليات.

مصر تسعى لقرارات مصيرية لحماية البحر المتوسط

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة أهمية الإعداد الجيد لضمان نجاح المؤتمر، مشددةً على أن مصر تسعى للخروج بقرارات مصيرية تعزز حماية بيئة البحر المتوسط وتحد من مصادر التلوث، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على النظام البيئي الفريد للمنطقة المتوسطية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم التوافق على أن يكون المحور الرئيسي للإعلان الوزاري هو "اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية"، موضحةً أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ جميع الترتيبات التنظيمية والفنية على أعلى مستوى.

كما لفتت الوزيرة إلى حرص مصر على إدراج القضايا الوطنية ذات الأولوية ضمن أجندة المؤتمر، وعلى رأسها الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لحماية النظم البيئية البحرية.

إشادة أممية بجهود مصر

من جانبها، أعربت تاتيانا هيما عن ثقتها في قدرة مصر على تنظيم مؤتمر ناجح يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدة أن المؤتمر سيمثل فرصة حقيقية لاتخاذ قرارات فعالة تعبر عن طموحات دول إقليم البحر المتوسط في صون موارده الطبيعية وحماية بيئته البحرية من التلوث.

