محافظ الجيزة يُكلف المهندسة سحر عبد الستار بأعمال نائب رئيس مدينة الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف المهندسة سحر عبد الستار مصيلحي بالقيام بأعمال نائب رئيس مدينة الجيزة، يأتي القرار في إطار سياسة المحافظة الهادفة إلي الدفع بالكفاءات المتميزة، لتولي مواقع قيادية تسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات القيادية داخل الجهاز التنفيذي، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر المتميزة لتولي المناصب التي تُمكِّنهم من تحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الإداري مشددًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين ومتابعة المشروعات الجارية أولًا بأول بما يحقق رضا المواطن الجيزاوي.

