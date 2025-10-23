الخميس 23 أكتوبر 2025
محافظ الجيزة يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتسريع معدلات التنفيذ

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في مختلف قطاعات المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن اللقاء يأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتقليل الوقت المهدر في الإجراءات الروتينية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وإدخال المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الحيوية.

مناقشة مشروعات حيوية في مختلف مراكز المحافظة

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها، من بينها مشروعات مرافق المنطقة الاستثمارية ومحطة المياه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، ومشروع مرافق مدينة النجوم، إلى جانب مشروعات الصرف الصحي بأبو النمرس، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومحطة المعالجة الجديدة المقترحة بغرب شبرامنت، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالمنصورية، ومحطة رفع بشتيل، وكذلك تطوير نظام المعالجة بمحطة زنين، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي بكرداسة والبدرشين والعياط والمناطق المجاورة لمصرف الرهاوي.

توجيهات المحافظ بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والتنسيق الدائم بين الجهات المنفذة وشركات المرافق، لضمان تحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

كما وجه المحافظ بسرعة إزالة أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للمواصفات القياسية والجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تأخير غير مبرر في التنفيذ.

