محافظ الجيزة: خطط لتطوير المراكز التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديدة

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية موسعة لمشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب في عدد من أحياء المحافظة، بهدف تعظيم الاستفادة من مواقع الجهاز، وتوفير المزيد من فرص العمل والدعم للشباب والمرأة، وزيادة المنافذ المخصصة لعرض المنتجات اليدوية.



​تطوير المراكز التكنولوجية وتوفير قاعات تدريب مجهزة

​شملت جولة المحافظ المركز التكنولوجي بمدينة الطلبة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة، حيث كلف برفع كفاءته وتحديث منظومة العمل به لخدمة المواطنين بشكل أفضل. كما وجه بتوفير قاعات تدريب مجهزة لإقامة الندوات والدورات التدريبية، مشددًا على أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل.



​تفقد المشروعات القائمة وبحث مواقع جديدة

​كما تفقد النجار الباكيات التجارية بمواقع متعددة منها سور النادي السويسري، وأسفل كوبري فيصل، وشارعي الشهيد جمال الدين عفيفي وبرادة، ومحيط محطة ساقية مكي، ومنطقة المنيب، للوقوف على سير العمل بها والتأكد من التزام شاغليها باشتراطات التعاقد وتوفير وسائل الحماية المدنية، والحفاظ على المظهر الحضاري العام.



​بالإضافة إلى ذلك، بحث المحافظ المخططات الخاصة بإنشاء باكيات ومحال جديدة كمشروعات مستقبلية للجهاز، مؤكدًا على ضرورة مراعاة النسق الحضاري وحجم الكثافات المرورية، وعدم التأثير على حركة المارة، وأن تقتصر الأنشطة على تلك التي لا تسبب إزعاجًا للمواطنين ولا تضر بالمظهر الجمالي.



و​أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب تمثل "نموذجًا ناجحًا للتنمية المحلية المستدامة، وتسهم في تعزيز دور الشباب كشريك فاعل في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية."

​

وشدد المحافظ على رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية والمتابعة الميدانية الدائمة.

​

​رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.