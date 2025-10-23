الخميس 23 أكتوبر 2025
توسعة ورصف طريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناطر بالجيزة

رصف الطريق
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، متابعة تنفيذ أعمال توسعة ورصف طريق ترعة فهمي بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك ضمن خطة الاستثمار لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل قطاعًا يبدأ من منطقة المنصورية باتجاه محور الضبعة، بطول حوالي 2.5 كيلومتر وعرض يبلغ 20 مترًا، ويُعد أحد المحاور الحيوية التي تخدم حركة النقل بين عدد من القرى والمراكز وتربطها بمحاور رئيسية.

من جانبها، أوضحت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة، أن الأعمال تشمل تنفيذ طبقات الأساس، والتسوية، والرصف، بالإضافة إلى تحسين ميول الطريق بهدف ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل آمن، كما نوهت بأن المتابعة الميدانية تُجرى لضمان إنجاز المشروع في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار سياسة المحافظة الهادفة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنى التحتية؛ خاصة غرف الصرف، أعمدة الإنارة، ومخارج السيول.

وتابع نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، إبراهيم الشهابي، أعمال الرصف في مركز منشأة القناطر، وشدد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والجدول الزمني المحدد لإنجاز العمل.

 

