حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس 4 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مالي فى محافظة الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مالي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية القيم المجتمعية.

ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أربع سيدات – لثلاث منهن معلومات جنائية – باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن غير المشروع لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة نشاطهن الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمات إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

