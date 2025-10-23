بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لقتلهم عمة المتهم الأول، بعدما تسللوا لمنزلها ليلًا، وكتموا أنفاسها أثناء نومها، وسرقوا مصوغاتها الذهبية وأموالها، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر.



وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وعضوية المستشارين سعد إبراهيم محمد إسماعيل، ومحمد صلاح حسن محمد البرعي، وأحمد محمد عبد القادر علي صبح، وذلك في القضية رقم 6207 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 1733 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار عمرو جلال، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام لنيابات شمال المنصورة، قد أحال كلًا من: محمود ال.م.م.ال.، محبوس، 21 سنة، طالب، ومقيم بقرية أبو ذكري مركز منية النصر، وعبد المجيد ر.م.ع.ال.، محبوس، 16 سنة، طالب، ومقيم بقرية كفر أبو ذكري مركز منية النصر، ومحمد ال.م.أ.، محبوس، 23 سنة، سائق، ومقيم بقرية كفر أبو ذكري مركز منية النصر، ومحمد ر.ال.ال.، محبوس، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيم بقرية كفر أبو ذكري مركز منية النصر، ومحمد ر.م.غ.، هارب، للمحاكمة الجنائية.

وقال أمر الاحالة إن المتهمين المقيمين بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، من الأول حتى الرابع، حال كون المتهم الثاني طفلًا جاوز سنه خمسة عشر عامًا ميلاديًا كاملًا، ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا وقت ارتكاب الواقعة، قتلوا المجني عليها نجيبة محمود محمد الباز، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها.

وأعد المتهمون لذلك الغرض سلاحين أبيضين مطواتين وأدوات قفزان بلاستيكيان، وتحينوا فرصة تواجدها منفردة بمسكنها، وما أن ظفروا بها حتى توجهوا لمحل إقامتها، مستقلين دراجة آلية توكتوك قيادة المتهم الثالث، ودلف المتهمان الأول والثاني لداخل المسكن عن طريق السور.

وما أن استشعرت بهما المجني عليها حتى قاما بالتعدي عليها بالضرب، وتقييد يديها وقدميها بأدوات قفزان بلاستيكيان، أعقبه قيام المتهم الأول بكتم أنفاسها، حال تواجد كل من المتهمين الثالث والرابع بالقرب من مكان الواقعة، لتأمين المتهمين الأول والثاني حال ارتكاب الواقعة، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.



وأثبتت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، اتفاق المتهمين فيما بينهم على الدلوف لمسكن المجني عليها وإزهاق روحها، حتى يتمكنوا من سرقة محتويات مسكنها والهروب بتلك المسروقات، ونفاذًا لذلك ونظرًا لتواجد الشاهد الأول خارج المسكن، توجهوا للمنزل مستقلين دراجة آلية - توك توك - قيادة المتهم الثالث، وبالوصول لمنزل المجني عليها قام كل من المتهمين الأول والثاني بتسلق سور المنزل، وتمكنا من الدلوف حال إحراز كلًا منهما سلاح أبيض مطواة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين الثالث والرابع كانا بالقرب من مكان الواقعة، وذلك لتأمينهما حال ارتكابها الواقعة، على النحو السالف تخطيطه، وما أن دلف المتهمان من شرفة المسكن حتى استشعرت بهما المجني عليها، فقام بالتعدي عليها بالضرب، وتقييد يديها وقدميها، أعقبه قيام الأول بكتم أنفاسها حتى وفاتها المنية ولفظت آخر أنفاسها على يد المتهين.

وعقب ذلك، قاما بسرقة المصوغات الذهبية التي كانت ترتديها، بالإضافة للاستيلاء على مبالغ مالية وثلاث هواتف محمولة وساعتي يد، ولاذا بالفرار من مكان الواقعة بمساعدة المتهمين الثالث والرابع، باستخدام الدراجة الآلية التي كانت بحوزتهما، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم الخامس بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الواقعة.

