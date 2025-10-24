مجلة "العلوم الهندسية" بجامعة أسيوط تحصد تصنيف Q2 عربيا في معامل التأثير "أرسيف"

حققت مجلة العلوم الهندسية بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، إنجازًا علميًّا جديدًا بحصولها على تصنيف Q2 عربيًا ضمن تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف – ARCIF) لعام 2025.

تخصص العلوم الهندسية والتكنولوجية متداخلة

وأظهرت نتائج "أرسيف" أن مجلة العلوم الهندسية بجامعة أسيوط استوفت جميع المعايير الـ32 المعتمدة، وحصدت المرتبة من (5 إلى 8) في تخصص العلوم الهندسية والتكنولوجية متداخلة التخصصات من بين 16 مجلة عربية مسجلة في نفس الفئة، كما بلغ معامل تأثيرها (0.0659) مقابل (0.197) لمعامل التخصص العام.

يأتي هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة ورئيس تحرير المجلة، والدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وسكرتير تحرير المجلة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة البحثية المرموقة لجامعة أسيوط وجهودها المستمرة لدعم المجلات العلمية الصادرة عنها، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع تطوير النشر العلمي ضمن أولوياتها لما له من دور أساسي في رفع التصنيف الأكاديمي للجامعة وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن ما حققته مجلة العلوم الهندسية يمثل نموذجًا مشرفًا لنجاح منظومة البحث العلمي بجامعة أسيوط، ونتاجًا لجهود متكاملة بين إدارة الكلية وهيئة تحرير المجلة.

وأعرب الدكتور جمال بدر، عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققته مجلة العلوم الهندسية بحصولها على تصنيف Q2 ضمن معامل التأثير العربي "أرسيف" لعام 2025، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس الجهود البحثية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وحرص الجامعة على الارتقاء بمستوى مجلاتها العلمية لتواكب المعايير الدولية في النشر الأكاديمي.

ومن جانبه، عبّر الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، عن فخره بهذا التقدم المتميز، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في هذا الإنجاز، ومؤكدًا أن الكلية ماضية في دعم البحث العلمي والارتقاء بمستوى النشر في مجلاتها المتخصصة لتحقيق مزيد من التميز العلمي، موضحًا أن رابط المجلة jesaun.journals.ekb.eg.

الجدير بالذكر أن مجلة العلوم الهندسية مسجلة في قواعد البيانات العالمية "سكوبس" (SCOPUS)، وتُعد هذه مشاركتها الأولى في معامل التأثير العربي "أرسيف" (ARCIF).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.