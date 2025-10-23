جامعة أسيوط: 19 ألف طالب استفادوا من صندوق التكافل

شهدت جامعة أسيوط اليوم الخميس، انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على دعم أبنائها الطلاب وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الجامعة لدعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عنهم، سواء من خلال موارد صندوق التكافل الاجتماعي أو بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية عادلة تضمن لجميع طلابها فرصًا متكافئة لاستكمال دراستهم وتحقيق طموحاتهم.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب يمثل أحد أدوات جامعة أسيوط الرئيسية لدعم الطلاب غير القادرين ماديًا، مشيرًا إلى أن إجمالي دعم الصندوق خلال العام الدراسي الماضي تجاوز 10 ملايين جنيه، واستفاد منه نحو 19 ألف طالب، في مجالات متعددة تشمل سداد الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وسماعات الأذن لضعاف السمع والنظارات الطبية، بالإضافة إلى الإعانات المالية والقروض الطلابية.

تكثيف الدعم للطلاب الأكثر احتياجًا

كما وجه نائب رئيس جامعة أسيوط خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الدعم للطلاب الأكثر احتياجًا، بعد التأكد من حالتهم المادية والاجتماعية، مع إجراء حصر شامل للطلاب ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية الخاصة بالجامعة، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبعض البنوك ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لكافة الفئات الطلابية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق ومستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، إلى جانب أيمن عبد الخالق، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة لشئون الطلاب، وهالة إسماعيل، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالشؤون الهندسية، ووفاء فرغلي، سكرتير المجلس.

