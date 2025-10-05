بالأسماء، اختيار 70 من أساتذة جامعة أسيوط باللجنة العلمية الدائمة للأعلى للجامعات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن اختيار (70) أستاذًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ضمن تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في دورتها الخامسة عشرة (2025–2028)، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

دعم جودة البحث العلمي وتعزيز معايير التقييم الأكاديمي

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذا الاختيار يمثل خطوة محورية نحو دعم جودة البحث العلمي وتعزيز معايير التقييم الأكاديمي بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن نجاح هذا العدد الكبير من أساتذة جامعة أسيوط في الانضمام إلى تلك اللجان يعد فخرًا للجامعة ودعمًا لمكانتها الأكاديمية والبحثية المرموقة.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم، مثمنًا نجاحهم في الوصول إلى هذه المكانة المتميزة، ومؤكدًا أن هذا الاختيار يجسد الثقة في كفاءاتهم العلمية وخبراتهم الأكاديمية، ويعكس ريادة جامعة أسيوط في مختلف المجالات.

ومن جانبه، هنَّأ الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأساتذة المنضمين إلى اللجان، مشيرًا إلى أن اختيار هذا العدد الكبير من أساتذة جامعة أسيوط يعكس قوة المدرسة البحثية بالجامعة وريادتها في مختلف التخصصات الطبية والعلمية والإنسانية.

أسماء الأساتذة المختارين من جامعة أسيوط في تشكيل اللجان العلمية الدائمة:

كلية الطب بجامعة أسيوط وتضم كلا من: الدكتور فاتن يوسف محمود (أستاذ التشريح) عضوة بلجنة تشريح الجهاز العصبي.

- الدكتور سهير عبد الباقي محمد (أستاذ الهستولوجيا) عضوة بلجنة زراعة أنسجة خلايا جزعية.

- الدكتور نشوى علي عبد المطلب (أستاذ الفسيولوجيا الطبية) عضوة بلجنة الفسيولوجيا الطبية.

- الدكتور أحمد عثمان عبد الظاهر (أستاذ الفارماكولوجي) عضو بلجنة الفارماكولوجي.

- الدكتور إيهاب سعيد إبراهيم (أستاذ الفارماكولوجي) عضو بلجنة الفارماكولوجيا الإكلينيكيّة.

- الدكتور محمد علي محمد الفقي (أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة) عضو بلجنة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

- الدكتور أحمد كمال دياب (أستاذ الطفيليات الطبية) عضو بلجنة المناعة الطفيلية.

- الدكتور تحية هاشم سليم (أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية) عضوة بلجنة الخلل في الاستقلاب وأمراض السمنة.

- الدكتور رجاء حمدي محمد سلامة (أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية) عضوة بلجنة البيولوجيا الجزيئية والجينات والمستقبلات.

- الدكتور داليا جلال مهران (أستاذ الصحة العامة) عضوة بلجنة الأمراض غير المتوطنة والتغذية.

- الدكتور جمال محمد ربيع عجمي (أستاذ الأمراض الصدرية والتدرن) عضو بلجنة الأمراض الصدرية والتدرن.

- الدكتور هدى أحمد علي مخلوف (أستاذ الأمراض الصدرية والتدرن) عضوة بلجنة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة والأشعة بالموجات فوق الصوتية على الصدر.

- الدكتور ناهد أحمد علي مخلوف (أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي) عضوة بلجنة أمراض الجهاز الهضمي والكبد وزراعة الكبد والأمراض المعدية.

- الدكتور إيمان محمد حسين خضر (أستاذ الأمراض العصبية) عضوة بلجنة الأمراض العصبية.

- الدكتور حسام الدين خليفة أحمد (أستاذ الطب النفسي) عضو بلجنة اضطراب النوم والاضطراب الوجداني.

- الدكتور عزة أحمد الطيب (أستاذ طب الأطفال) عضوة بلجنة الرعاية المركزة للأطفال.

- الدكتور قطب عباس متولي (أستاذ طب الأطفال) عضو بلجنة غدد صماء وسكر الأطفال.

- الدكتور نجلاء حسن إبراهيم أبو فدان (أستاذ طب الأطفال) عضوة بلجنة أمراض الجهاز الهضمي في الأطفال.

- الدكتور محمود خيري عبد اللطيف الهايش (أستاذ جراحة القلب والصدر) عضو بلجنة جراحة القلب والصدر.

- الدكتور محمد مصطفى محمد الشرقاوي (أستاذ جراحة العظام والإصابات) عضو بلجنة جراحة العمود الفقري.

- الدكتور محمد السيد محمود أحمد (أستاذ جراحة المخ والأعصاب) عضو بلجنة جراحات قاع الجمجمة.

- الدكتور سلوى صلاح الدين عبد السلام الجندي (أستاذ الأمراض الباطنة) عضوة بلجنة الأمراض الروماتيزمية والمناعة.

- الدكتور علاء الدين عبد المنعم السيد (أستاذ الأمراض الباطنة) عضو بلجنة الحالات الحرجة.

- الدكتور مصطفى هاشم محمود (أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية) عضو بلجنة الأشعة التداخلية.

- الدكتور سمير شحاتة محمد (أستاذ علاج الأورام) عضو بلجنة علاج الأورام الكيماوي والإشعاعي.

- الدكتور عصام عزت عبد الحكيم (أستاذ التخدير) عضو بلجنة تخدير جراحات القلب والصدر.

- الدكتور عزت محمد صالح (أستاذ الأنف والأذن والحنجرة) عضو بلجنة جراحات الأنف والأذن والحنجرة الميكروسكوبية.

- الدكتور كمال محمد زهران (أستاذ التوليد وأمراض النساء) عضو بلجنة طب الأم والجنين.

- الدكتور إيمان عباس محمود (أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل) عضوة بلجنة الروماتيزم والمناعة الإكلينيكية.

- الدكتور عصام أحمد محمد محمود عابده (أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل) عضو بلجنة الروماتيزم.

- الدكتور حسام حسن علي (أستاذ طب القلب والأوعية الدموية) عضو بلجنة القسطرة التداخلية للقلب.

- الدكتور إبراهيم علي إبراهيم فرج (أستاذ الجراحة العامة) عضو بلجنة جراحة الأطفال.

أساتذة كلية الهندسة

وكلية كلية الهندسة بجامعة أسيوط، وتضم كلا من: الدكتور عبد الفتاح محمود (الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية) مقررًا للجنة الحاسبات والنظم.

- الدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم (الأستاذ بقسم الهندسة المدنية) عضوًا بلجنة الهندسة الإنشائية والتشييد.

- الدكتور مجدي محمد رضوان (الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية) عضوًا بلجنة العمارة والتخطيط العمراني.

- الدكتور حسن يونس أحمد (الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية) عضوًا بلجنة الأشغال العامة.

- الدكتور محمد أبو القاسم، والدكتور أحمد محمد رزق، والدكتور جمال يحيى بغدادي (الأساتذة بقسم هندسة التعدين والفلزات) أعضاء بلجنة التعدين والبترول والموارد.

وفي كلية الصيدلة تم اختيار كل من:

- الدكتور محمود حافظ عساف (الأستاذ بقسم العقاقير) ضمن لجنة العقاقير.

- الدكتور محمود البدري عبد المطلب، والدكتور فرجاني عبد الحميد الجمل (الأستاذان بقسم الصيدلانيات) ضمن لجنة الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

أساتذة كلية الطب البيطري

- في كلية الطب البيطري:

- الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ (الأستاذ بقسم الخلية والأنسجة) ضمن لجنة العلوم البيطرية الأكاديمية – هستولوجيا الحيوان.

- الدكتور حسن عباس محمد (الأستاذ المتفرغ بقسم التغذية والتغذية الإكلينيكية) ضمن لجنة صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة التغذية – تغذية الحيوان والدواجن.

- الدكتور محمود رشدي عبد اللاه (الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية) ضمن لجنة العلوم البيطرية الإكلينيكية – باثولوجيا التشخيص المعملي الإكلينيكي.

- الدكتور محمد سيد أحمد مرسي (أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء) ضمن لجنة صحة الحيوان وتغذيته ومراقبة الأغذية – صحة وسلامة وتكنولوجيا الألبان.

- الدكتور أحمد عبد الهادي محمد الكامل (أستاذ طب الحيوان) ضمن لجنة الأمراض البيطرية – أمراض الأسماك ورعايتها.

- في كلية التربية:

- الدكتور إمام مصطفى سيد (أستاذ علم النفس التربوي) عضوًا باللجنة في تخصص علم النفس التربوي والصحة النفسية.

- في كلية الآداب:

- الدكتور طه المستكاوي (الأستاذ بقسم علم النفس) عضوًا بلجنة علم النفس.

- الدكتور أسامة فهمي (الأستاذ بقسم التاريخ) ضمن لجنة الآثار الإسلامية.

- الدكتور ناصر هاشم (الأستاذ بقسم الفلسفة) ضمن لجنة الفلسفة.

- الدكتور محمد أبو رحاب، والدكتورة حنان عباس (الأستاذان بقسم الآثار) ضمن لجنة الآثار المصرية القديمة.

- في كلية التجارة:

- الدكتور محمد أحمد عدوي (الأستاذ بقسم العلوم السياسية) عضوًا بلجنة ترقيات العلوم السياسية.

- في كلية الحقوق بجامعة أسيوط:

- الدكتور هشام فريد رستم، والدكتور هلالي عبد الله أحمد (الأستاذان المتفرغان بقسم القانون الجنائي) ضمن لجنة القانون العام والعلوم الجنائية.

- الدكتور حماد مصطفى عزب (الأستاذ المتفرغ بقسم القانون التجاري) ضمن لجنة القانون الخاص.

- الدكتور معمر رتيب محمد، والدكتور عصام محمد أحمد زناتي (الأستاذان بقسم القانون الدولي العام) ضمن لجنة القانون الدولي.

- في كلية التربية للطفولة المبكرة:

- الدكتورة شهناز محمد محمد عبد الله (الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة النفسية) ضمن لجنة الطفولة ورياض الأطفال.

- في كلية التربية النوعية:

- الدكتورة أبرار مصطفى إبراهيم (الأستاذ بقسم التربية الموسيقية) ضمن لجنة التربية الموسيقية.

- في كلية الفنون الجميلة:

- الدكتور منصور المنسي (الأستاذ المتفرغ بقسم النحت) ضمن لجنة الفنون الجميلة.

- في كلية الزراعة:

- الدكتور جلال عبد الفتاح الصغير (الأستاذ بقسم الإقتصاد الزراعي).

- الدكتور أسامة سامي عفيفي، والدكتور محمد فرغلي علم الدين (الأستاذان بقسم إنتاج الدواجن).

- الدكتور عادل ربيع أحمد (الأستاذ بقسم الأراضي والمياه).

جميعهم أعضاء باللجان ضمن قطاع العلوم الزراعية.

- كلية علوم الرياضة:

- الدكتور طارق محمد محمد عبد العزيز، مقرر لجنة الرياضة المدرسية.

- الدكتور جمال محمد علي، عضو لجنة الإدارة الرياضية.

- الدكتور عماد الدين شعبان علي، والدكتور محمود فاروق صبره، عضوان بلجنة العلوم الحيوية الرياضية.

