إحالة مديري مدرستين للتحقيق لتقصيرهم في العمل بأسيوط

جولة تعليم أسيوط،
فيتو

أحال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مديرى مدرسة صديق على عبد الله للتعليم الأساسى بنجع العطيفى بالدوير، ومدير مدرسة الدكتور زكى عبد المتعال الإعدادية المشتركة بالدوير، التابعتين لإدارة صدفا التعليمية وذلك لتقصيرها فى أداء عملهم في أعمال البرامج العلاجية للطلاب الضعاف. 

تعليم أسيوط يتفقد 6 مدارس بقريتى كوم أسفحت والدوير بمركز صدفا

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم الأربعاء، والتى تفقد خلالها 6 مدارس بقريتى كوم أسفحت والدوير بمركز صدفا للوقوف على تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى والتشديد على الالتزام بالحضور، وعدم الغياب وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة وذلك بحضور أيمن أبو عقرب مدير إدارة صدفا التعليمية.

قصور بالخدمات بالمدرسة وتدنى مستوى النظافة والإهمال

بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بتفقد مدرسة صديق على عبد الله للتعليم الأساسى بنجع العطيفى بالدوير البالغ عدد فصولها 18 فصلا دراسيا، وتابع سير العمل ببعض الفصول الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ولاحظ بعض القصور بالخدمات بالمدرسة وتدنى مستوى النظافة والإهمال بحجرة الحاسب الآلى وغرفة التطوير وبعض الفصول الدراسية، ووجود بعض المقاعد المتهالكة بالفصول فضلا عن ضعف البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بالمدرسة، وتم استدعاء مسؤولى الشؤون القانونية والمتابعة بالإدارة وتم إحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية والتحقيق فى تلك السلبيات وسرعة تداركها على الفور.

إحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية بالإدارة

كما زار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مدرسة الدكتور زكى عبد المتعال الإعدادية المشتركة بالدوير  والبالغ عدد فصولها 12 فصلا دراسيا وتفقده الفصول الدراسية وأقسام المدرسة، وتلاحظ وجود بعض القصور والإهمال بالمدرسة وعدم وجود البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بالمدرسة وتم إحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية بالإدارة وسرعة تلافى تلك السلبيات.

وأكد دسوقى على المتابعة المستمرة بصفة يومية للعملية التعليمية ومعدلات الأداء ومعدلات ونسب حضور الطلاب اليومى. 

تعليم أسيوط تعلن تطوير قسم سبك المعادن بالمدرسة الثانوية الميكانيكية

تعليم أسيوط يعلن تفعيل الاتوبيس الطائر لمتابعة المدارس ورصد السلبيات

ولفت وكيل التعليم بأسيوط إلى جولاته المستمرة  للمدارس ورصد أية سلبيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية، موجها كافة مديرى المراحل والتوجيهات الفنية المختلفة بتكثيف المتابعات والزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية وشرح المناهج الدراسية وفقا لخطة المناهج والخطة الزمنية ومتابعة التقييمات والأداءات الصفية.

