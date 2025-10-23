الخميس 23 أكتوبر 2025
تعليم أسيوط يسلم كتبا جديدة لـ17 تلميذا من مصابي حادث التروسيكل (صور)

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس عن تسليم كتب جديدة لـ17 طالب وطالبة بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية المشتركة بمنقباد التابعة لمركز أسيوط من التلاميذ مصابي حادث سقوط مركبة تروسيكل كانوا يستقلونها بأحد المصارف الزراعية بالقرية قبل توجههم للمدرسة. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المتضررين من الحادث وأسر المتوفيين.

 

حادث سقوط تروسيكل بترعة منقباد وتضرر الطلاب من ضياع كتبهم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط إلى أنه بالمتابعة المستمرة للطلاب المتضررين من حادث سقوط تروسيكل بترعة منقباد وتضرر الطلاب من ضياع كتبهم الدراسية. 

وعلى الفور قرر محافظ أسيوط بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسليم كتب دراسية جديدة لـ 17 طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بالمدرسة وتكليف معلمي المدرسة بمراجعة كافة الدروس مع الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم التعليمي لهم بالتعاون مع الأخصائين النفسيين والاجتماعيين بالمدرسة.

تجديد حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط

نموذج للشهامة، محافظ أسيوط يكرم منقذ أطفال "تروسيكل منقباد" (فيديو)

الجريدة الرسمية