تعليم أسيوط والأوقاف ينظمان لقاء تعريفيا بالمبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"

شهد محمد ابراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ أسيوط، والشيخ عبد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الخميس، لقاء تعريفيا وشرح للمبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك" وتكريم الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية بحضور أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.

يأتي اللقاء بتنظيم من وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لنشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة والتوجهات المتطرفة.

حضر الفعالية الشيخ محمد عبد اللطيف وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط، والشيخ ناصر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، والشيخ محمد احمد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والشيخ محمود الجميل مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف، وعبد العظيم عبد الصمد موجه عام التربية الدينية الإسلامية بالمديرية، والدكتور أحمد صفوت قراعة موجه عام اللغة العربية بالمديرية.

تصحيح أفكار الطلاب المغلوطة وإرشادهم إلى مصادر المعلومات الموثقة

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة الترحيب لوكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والتى رحب فيها بالحضور معلنا تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ فعاليات المبادرة الشاملة صحح مفاهيمك بكافة الإدارات التعليمية لأهميتها فى تصحيح أفكار الطلاب المغلوطة، وإرشادهم إلى مصادر المعلومات الموثقة والصحيحة بالجهات الرسمية والمصادر التى وفرتها وزارة التربية والتعليم من موقعها الالكترونى وبوابة بنك المعرفة والمناهج الدراسية المطورة والندوات والأنشطة الثقافية المختلفة التى يجرى تنفيذها بمختلف المؤسسات التعليمية، بمشاركة رجال الدين الاسلامى والمسيحى لتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والفكر المستنير وكيفية مواجهة الأفكار المغلوطة والتصدى للشائعات.

وأشاد وكيل التعليم بأسيوط بدور الأوقاف بعلمائها فى تنفيذ المبادرة التنفيذ الجيد لتحقيق أقصى استفادة بما يعكس اهتمام الدولة على أعلى المستويات ببناء وعي مجتمعي مستنير وحماية الأجيال الجديدة.

واكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط خلال كلمته على أهمية المبادرة التى تستهدف كافة فئات الشعب المصرى بمختلف القطاعات لافتا إلى أن المبادرة تجسد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وبناء وعي ديني ومجتمعي سليم مستشهدا ببعض الايات القرآنية والأحاديث الشريفة التى تدعو للتسامح والبعد عن التطرف والأفكار المغلوطة والاهتمام بالتعلم والقراءة لاكتساب المعلومات ومواجهة الشائعات والتصدى لها.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أن المبادرة تمتد لعام كامل تتناول أكثر من 40 قضية مركزية تمس حياة الناس اليومية لتشكل مشروعًا وطنيًا لبناء وعي جديد يعزز القيم ويزرع الأمل.

وأوضح الشيخ محمد عبد اللطيف أن فعاليات المبادرة تتضمن ندوات ومحاضرات وأنشطة تثقيفية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب إلى جانب حملات إعلامية تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية بدعم من الوزير المحافظ لتسهيل عمل فرق العمل بالمبادرة وتحقيق التعاون البناء.

وتم خلال اللقاء تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة حفظ القرءان الكريم على مستوى الجمهورية وتسليمهم المكافآت المالية وشهادات التقدير.

واختتم اللقاء ببعض الأناشيد الدينية لأحد طلاب مدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بنين.

