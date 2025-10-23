الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا انطلاق فعاليات ديفيليه مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ25

ديفيلية مهرجان الإسماعيلية
ديفيلية مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، فيتو

تنطلق بعد عصر يوم غد الجمعة، أولى فاعليات  مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته ال،25 اليوبيل الفضي للمهرجان بديفيلية المهرجان. 

أوقاف الإسماعيلية تطلق مشروع إحياء رواية الإمام ورش (صور)

السجن عامين للمتهمين بالتعدي على فنى مزلقان بالإسماعيلية

الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 

وتقام فعاليات الديفيليه أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بمشاركة 25 فرقة عربية وأجنبية، حيث تتزامن احتفالات اليوبيل الفضي للمهرجان مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.  

فيما تقام فعاليات حفل الافتتاح في الثامنة من مساء يوم السبت بالمسرح الروماني بالطريق الدائري.  

وصول عدد من الفرق المشاركة بالمهرجان 

كانت قد وصلت عدد من الفرق الأجنبية المشاركة في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، إلى مقر إقامة الفرق بالقرية الأولمبية.  

وتشمل الفرق المشاركة كل من: رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان،بولندا، وأوزبكستان.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 25 عن بوستر المهرجان لهذا العام، والذي يقام وسط اهتمام كبير من كافة وسائل الإعلام.   

محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة المهرجان  

تستعد محافظة الاسماعيلية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة. 

موعد إقامة المهرجان 

ويقام المهرجان خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجارى وسط أجواء متميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الدورة ال25 لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية ديفيلية مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

مواد متعلقة

السجن عامين للمتهمين بالتعدي على فنى مزلقان بالإسماعيلية

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات أسواق القنطرة غرب الجديدة (صور)

حبس صاحب محل هواتف 15 يومًا في مقتل طفل الإسماعيلية

محامي الطفل المقتول على يد زميله بالإسماعيلية يطالب بتغيير قانون الأحداث

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

20 صورة ترصد تفاصيل زيارة السيسي إلى بروكسل والمشاركة في القمة المصرية الأوروبية

إعلامي بريطاني شهير: محمد صلاح يستحق التعاطف والاحترام بدلا من النقد

الأهلي يجهز مفاجأة غير سارة لـ أليو ديانج

إشادة خاصة من توروب لثنائي الأهلي بعد التألق أمام الاتحاد

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمصر الجديدة (فيديو)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الأول

تفسير رؤية الفندق في المنام وعلاقتها بالخير والراحة النفسية

عطية صقر يوضح الحكمة من رفع اليد إلى السماء ومسح الوجه في الدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية