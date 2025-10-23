غدا انطلاق فعاليات ديفيليه مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ25

تنطلق بعد عصر يوم غد الجمعة، أولى فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته ال،25 اليوبيل الفضي للمهرجان بديفيلية المهرجان.

الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وتقام فعاليات الديفيليه أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بمشاركة 25 فرقة عربية وأجنبية، حيث تتزامن احتفالات اليوبيل الفضي للمهرجان مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

فيما تقام فعاليات حفل الافتتاح في الثامنة من مساء يوم السبت بالمسرح الروماني بالطريق الدائري.

وصول عدد من الفرق المشاركة بالمهرجان

كانت قد وصلت عدد من الفرق الأجنبية المشاركة في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، إلى مقر إقامة الفرق بالقرية الأولمبية.

وتشمل الفرق المشاركة كل من: رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان،بولندا، وأوزبكستان.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 25 عن بوستر المهرجان لهذا العام، والذي يقام وسط اهتمام كبير من كافة وسائل الإعلام.

محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة المهرجان

تستعد محافظة الاسماعيلية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة.

موعد إقامة المهرجان

ويقام المهرجان خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجارى وسط أجواء متميزة.

