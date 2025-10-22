الأربعاء 22 أكتوبر 2025
صحة الإسماعيلية تتابع مقار إقامة الوفود والفرق المشاركة بمهرجان للفنون الشعبية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أنه تم تشكيل فريق من إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي؛ لمتابعة سلامة وجودة الخدمات بجميع مقار إقامة الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين.
 

تشكيل فريق للمتابعة 

وأضافت أن الفريق يشمل إدارات مراقبة الأغذية، والوبائيات وترصد الأمراض المعدية، صحة البيئة؛ للمتابعة والمرور الدوري على مقار إقامة الوفود.  

المرور على غرف الإقامة 

حيث تم المرور على غرف الإقامة للتأكد من وجود الاشتراطات الصحية من التهوية الجيدة والنظافة، والمرور على أماكن ومصدر مياه الشرب والمرور على المطبخ والتأكد من سلامة الأغذية وتلافى السلبيات، كما تم تخصيص أرقام للتواصل الفوري فى حالة حدوث أي حدث يؤثر على الصحة العامة.
 

ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة التأمين الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضاء الفرق المشاركة في المهرجان.

