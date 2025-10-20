محامي الطفل المقتول على يد زميله بالإسماعيلية يطالب بتغيير قانون الأحداث

طالب محمد الجبلاوي محامي الطفل المقتول على يد زميله بـالإسماعيلية، بالقصاص لموكله.

ولفت إلى ضرورة تعديل المُشرّع لنص القانون الخاص بجرائم القتل التي يرتكبها الأطفال والتى ترتكب ببشاعة مثل الجريمة الخاصة بموكله الذي قتل غدرا من قبل طفل منكلا بجثته بل أنه لم يكتف بذلك بل قام بإلقاء أجزاء من جثمانه بمناطق عدة حتى بدأت في التعفن واختفت كافة معالمها بلا شفقة أو رحمة.

وأكد محمد الجبلاوي محامي الطفل المقتول على يد زميله بـالإسماعيلية، أن النيابة العامة قامت باستدعاء شخص آخر للتحقيق معه ضمن واقعة مقتل الطفل محمد أحمد محمد، ولكنه لم يتم حتى الآن توجيه تهمة مباشرة إليه.

وأشار إلى أنه في انتظار قرارات النيابة العامة فيما يستجد في الواقعة والتى سوف يترتب عليها العديد من الإجراءات القانونية.

وطالب أحمد محمد مصطفى، والد الطفل المقتول على يد زميله "سفاح الإسماعيلية"، بتحقيق القصاص العادل من القاتل وكل من ساعده أو تورط معه في ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن دم ابنه لن يذهب هدرًا، وأن الأسرة لن تهدأ حتى يُحاسب المسؤولون عن الحادث.

