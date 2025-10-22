حبس صاحب محل هواتف 15 يومًا في مقتل طفل الإسماعيلية

قررت جهات التحقيق حبس صاحب محل هواتف بالإسماعيلية 15 يومًا، وذلك بعد اكتشاف شرائه هاتف الطفل ضحية زميله بالإسماعيلية.

وكان المتهم بقتل زميله قد قام بسرقة وبيع هاتف الضحية قبل عدة أشهر قبل ارتكابه واقعة القتل والتخلص من جثمان زميله على طريقة إحدى المسلسلات الأمريكية الشهيرة.

وكانت قد قررت جهات الحقيق إخلاء سبيل زوج أم وعم المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة بالإسماعيلية، بعد قيامه بتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، وذلك بعد التأكد من أن المخلى سبيله ليس له علاقة بالواقعة.

فيما طلب النيابة إجراء تحليل DNA للمتهم الرئيسي في القضية، وذلك للتأكد من عدم وجود أي آثار أخرى تقود لمتهمين جدد مشاركين في القضية.

محامٍ يدافع على المتهم

ومن جهة أخرى قرر أحمد حمد المحامي التطوع للدفاع عن يوسف أيمن المتهم الأول في القضية، وسوف يطالب بعرض موكله على الطب النفسي.

قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم يوسف أيمن مرتكب واقعة مقتل زميل دراسته بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

ومن جانبه قال المستشار محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إن النيابة استمعت لأقوال كل من أحمد محمد مصطفى، ومنى قاسم والدي موكله المجني عليه الذي لقي حتفه على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح غدرا بعد أن قام بقتله وتحويل جثمانه إلى أشلاء.

تضارب أقوال المتهم

وأضاف أن المتهم يحاول المراوغة خلال التحقيقات كما أن بعض أقواله متضاربه وذلك ما يدفع الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق فى إعادة تمثيل أجزاء من الجريمة مرة أخرى.

أكد محمد الجبلاوي، محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم مرتكب واقعة قتل موكله كان ثابتا خلال التحقيقات، ويسرد ما فعل بسلاسة بالغة، مما يشير إلى أنه كان مستمتعا بما يفعل فهو يشتهى القتل، خاصة وأنه يحاكي ويطبق ما كان يشاهده بمقاطع الفيديو العنيفة التي كان يشاهدها يوميا عبر الإنترنت.

استخدام أدوات متعددة للتخلص من الجثمان

وأشار محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم زعم - على حد قوله - أنه استخدم عدة أدوات من أغطية لليد وأكياس بلاستيكية (قمامة)، ورول كيس استرتش وأشرطة لاصقة، وذلك لتغليف جسد المجني عليه قبل تقطيعه إلى أجزاء، بعد أن قام بوضع علامات على الاسترتش.

التخلص من الجثمان بمحيط بحيرة الصيادين وتحلل بعضه

وتابع: "بالإضافة إلى أنه عقب الانتهاء من فعلته، قام بالقاء أجزاء من جثمان موكله بمنطقة تبعد عن منزله بمسافة 2 كيلو متر، حيث قام بالذهاب سيرا على قدميه لإلقاء أجزاء المجني عليه بعدة مناطق بمحيط بحيرة الصيادين، وكارفور، ثم قام بالتخلص من الأداة التي كان يستخدمها مع الجزء الذى ألقاه بالبحيرة، حيث ترتب على ذلك تحلل الجزء الذى تم إلقاؤه في المياه.

وأضاف محمد الجبلاوي أن النيابة العامة تواصل التحقيق مع والد المتهم في قضية مقتل موكله، وذلك بعد التحفظ عليه للتحقيق.

وطالب الجبلاوي في تصريحات لـ"فيتو" بالقصاص لموكله الراحل الذي قتل غدرا على يد زميل دراسته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.