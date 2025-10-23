السجن عامين للمتهمين بالتعدي على فنى مزلقان بالإسماعيلية

حكمت محكمة جنح فايد، في الإسماعيلية غيابيا على المتهمين في واقعة التعدي على عامل مزلقان واجباره بفتح المزلقان بالقوة حال عبور إحدى القطارات، بالسجن لمدة عامين لكل منهما وإلزامهما بدفع كفالة ألفى جنيه بالإضافة إلى مصروفات التقاضي.

تفاصيل واقعة التعدي

وتعود الواقعة إلى شهر يونيو الماضي حيث وكان قد فوجئ عامل مزلقان بقرية أبو سميحة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية، بمحاولة إحدى السيارات عبور المزلقان رغم غلقه لقدوم أحد القطارات، وفور رفض الفني فتح المزلقان، قام قائد السيارة وآخر "نجله" بالتعدي عليه وإحداث إصابات بالغة، به مما أدى إلى نقله إلى المستشفى بعد فقده للوعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد محمود رمضان شعبان، فني مزلقان الشيخة سميحة ضحية واقعة الضرب على يد شخصين حاولا عبور السكة الحديد خلال غلق المزلقان وهما يستقلان سيارة محملة بأطنان من الدقيق، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه حاول منع شخصين كانا يستقلان سيارة من العبور بعد غلق المزلقان وذلك خوفا على حياتهما وما وجد منهما إلا أنهما قاما بالرجل من السيارة وأغرقوه وبوابل من الشتائم متوعدين له ثم قاما بالتعدي عليه بالضرب دون رحمة.

التعدي بالضرب على فنى المزلقان وسط صرخات الأهالي

وأضاف أنه حاول أن يوضح لهما أن غلق المزلقان هو التزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية، للحفاظ على حياة كل من قائدي السيارات والمركبات العابرين من خلال المزلقانات وكذا حماية راكبي القطارات ولكنهما لم يستجيبا للتعليمات بل قاما بعد فتح المزلقان بالعودة مرة أخرى واستكمال ما بدأه من العلقة الساخنة التى تلقاها على يديهما.

ضرب دون رحمة

حيث سددا له العديد من الكلمات والضربات المتتالية بأماكن متفرقة في جسده، وبخاصة منطقة الصدر والقلب مما افقده الوعي، وسط صرخات السيدات، وصيحات الأهالي الذين تجمعوا لمحاولة الدفاع عنه ولكن دون جدوى.

نقل عاجل إلى المستشفى

وأضاف فنى مزلقان الشيخة سميحة بالإسماعيلية، إن أحد الحاضرين قام بالاتصال بعمله لإخباره بما حدث وعقب ذلك تم نقله إلى المستشفى لإسعافه لتلقى العلاج اللازم، وبخاصة وأن البعض ظن أنه توفي نظرا لعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي.

وأشاد فني مزلقان الإسماعيلية، بجهود الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الذين لم يتوانوا لحظة في فتح تحقيق حول الحادث وضبط الجناة.

