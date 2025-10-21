الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود جهاز تشغيل الشباب بأبوصوير

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود جهاز تشغيل الشباب في المحافظة لتوفير عدد من فرص العمل الجادة لشباب المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق بين مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير.

محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لافتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

وكيل التعليم بالإسماعيلية يشيد باستخدام البرمجة والذكاء الاصطناعي في مدارس فايد

 

توفير عدد من فرص العمل للشباب 

 

وكان جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية قد أعلن عن توافر عدد من فرص العمل للتشغيل "بنظام الاستعانة" في مركز ومدينة أبوصوير، وكانت الوظائف المعلن عنها عبارة عن عمال خدمات وسائقين رخصة أولى وثانية وسائقين لوادر وعمال كهرباء. 

إجراء المقابلات للشباب 

وأجرى جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية عدد من المقابلات الشخصية لعدد ١٢١ من شباب المحافظة المتقدمين للوظائف منهم: عدد ٣٩ سائق و٤٤ عامل خدمات و١٩ عامل كهرباء و٩ سائقين لودر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة. 

وأوضحت دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، أنه تم الموافقة على تشغيل "بنظام الاستعانة" عدد ١٥ عامل خدمات و٦ سائقين رخصة أولى وثانية وعدد ٦ سائقين لوادر وعدد ٣ عامل كهرباء وعلى من يرغب في التقديم للعمل سائق لودر بنظام الاستعانة في مركز ومدينة أبوصوير، التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة الإسماعيلية بالشارع التجاري لتسجيل بياناته وتحديد موعد لمقابلة أخرى.

الجريدة الرسمية