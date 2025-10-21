محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لافتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

أكرم: احتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري حدث تاريخي وأثري بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مستشار المحافظ للفنون والشئون الثقافية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، الدكتورة دينا ياقوت، أحمد عطيتو، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، ومديري إدارات “السياحة والعلاقات العامة الخارجية والداخلية، والإعلام، والمتابعة ووحدة تكافؤ الفرص” بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

متابعة الاستعداد لافتتاح النصب التذكاري

وخلال الاجتماع تم متابعة آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم، والذي يعتبر تخليدًا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى، حيث أقيم على ربوة عالية تم اختيارها لكونها شاهدة على المعارك التي دارت على أرضها.

النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن حدث افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس حدث تاريخي أثري ضخم بمشاركة عدد من الوزراء والدبلوماسيين والملحقين والشخصيات البارزة في الدولة المصرية وسيتم إخراجه بالشكل الذي يليق باسم محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتزامن مع مرور ١٥٦ عاما على افتتاح قناة السويس ومرور ١٠٠ عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وضع المحافظة على الخريطة السياحية

كما أن النصب التذكاري سيضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية، حيث يتم دراسة إدراج زيارة عدد من الأماكن التاريخية بالمحافظة خلال برنامج الاحتفال.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس.

كما تم مناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، داخل وخارج النصب هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير؛ من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

وتناول الاجتماع مقترح الأسماء من أبناء محافظة الإسماعيلية المزمع تكريمهم خلال الاحتفالية، إلى جانب مناقشة البرنامج المقترح للاحتفال، وبرنامج الزيارة المقرر إلى متحف هيئة قناة السويس ومارينا اليخوت، وذلك وفقًا للبرنامج المعد من قبل هيئة قناة السويس.

كما سيتم تنظيم بازارًا لبيع الهدايا التذكارية ومنتجات ذات طابع تاريخي وأثري بالتعاون والتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر بجانب معرضًا للصور التذكارية لهيئة قناة السويس والصور التاريخية لتاريخ محافظة الإسماعيلية النضالي.

وتناول الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس والتي تضمنت تطوير ورفع كفاءة الأسوار بطريق البلاجات الرئيسي وطريق الخدمة الخاصة به وطريق التعاون بجانب تطوير الطريق الملاصق للمجرى الملاحي أمام النصب التذكاري.

كما تم تناول الأعمال الفنية للجان الفرعية التي تم تشكيلها لمتابعة التجهيزات الفنية والتنظيم والشئون المالية والإدارية والتطوير والعلاقات العامة؛ وذلك لتنظيم الاحتفالية بالشكل اللائق لمحافظة الإسماعيلية.

تابع محافظ الإسماعيلية التجهيزات النهائية لإقامة النسخة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بمناسبة اليوبيل الفضي والمقرر إقامته خلال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري.

على أن يقام عرض ديفيليه الفرق المشاركة في المهرجان في تمام الساعة ٥ مساء يوم الجمعة ٢٤ أكتوبر أمام مبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي ويقام حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت ٢٥ أكتوبر في القاعة الرئيسية بالمسرح الروماني بالطريق الدائري والذي يقام به أيضًا حفل الختام يوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر.

وتابع أكرم جداول توقيتات وصول الفرق المشاركة في المهرجان سواء الفرق الأجنبية والعربية والمصرية حيث يشارك هذا العام عدد من الفرق المصرية وهي الشرقية - أسوان ـ الإسكندرية- التنورة - الوادى الجديد - المنيا - أسيوط ـ حلايب، فرقة الإسماعيلية وفرقة ذوي الهمم بجانب عرض خاص من فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفرق الأجنبية والعربية وهي بولندا - رومانيا ـ الهند ـ سيريلانكا - أوزبكستان - الأردن ـ الجزائر - فلسطين - غينيا ـ لبنان ـ تونس - إندونيسيا.

كما تابع أكرم أماكن عروض الفرق المشاركة داخل مدينة الإسماعيلية هي حديقة الشيخ زايد - حديقة الخالدين - نادي الدنفاه - نادي الأسرة بجانب مسرح الجلاء عرض خاص ليوم واحد فقط، بجانب العروض بالمراكز والمدن وهي شاطئ الزهور بمركز ومدينة فايد ومركز شباب القصاصين بمركز ومدينة القصاصين ومركز تحسين البيئة بأحد القاعات بمركز ومدينة القنطرة غرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.