نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات أسواق القنطرة غرب الجديدة (صور)

ويتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمتابعة نسب الإنجاز بمنظومة التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء سوق المفروشات والملابس بمركز ومدينة القنطرة غرب.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، المهندسة رانيا عبد الفتاح علي رئيس منطقة تعمير الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء، المهندس طه السيد طه مدير المشروع، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.



مشروعات الأسواق بالإسماعيلية، فيتو

معلومات عن مشروع أسواق القنطرة غرب

واستمع نائب محافظ الإسماعيلية، لشرح مفصل من المهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقة تعمير الإسماعيلية، حيث يشمل المشروع إنشاء عدد ٤٠٠ محل منهم: ١٣٧ محل بالنظام الهيكلي دور أرضي "نص تشطيب"، موزعين على مساحة ٢٤٠٠ متر مسطح، بالإضافة إلى عدد ١٣٤ محل بالدور الأول "نص تشطيب" موزعين على مساحة ٢٤٠٠ متر مسطح، ويتخلل هذه المحال دورات مياه وممرات مجهزة لخدمة المشروع، بجانب إنشاء عدد ٢٦٣ محل بالنظام الهيكلي ١٢٩ محل بالدور الأرضي، وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود منطقة تعمير الإسماعيلية بجهاز تعمير سيناء وسرعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

جانب من الجولة،فيتو

مناقشة معوقات تنفيذ الأعمال

كذلك ناقش نائب محافظ الإسماعيلية، أهم معوقات تنفيذ الأعمال وتعارض المرافق العامة، موجهًا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة باتخاذ اللازم نحو تذليل العقبات.

كما وجَّه "عصام " بسرعة إنهاء كافة الأعمال خلال ثلاثة أشهر، تركيب بلاط الإنترلوك داخل السوق لإضفاء لمسة جمالية للسوق، بتركيب كشافات إنارة ديكورية معلقة على حوائط السوق بدلًا من أعمدة الإنارة في طرقات السوق حرصًا على توفير مساحات إضافية لمرتادي السوق في أوقات الذروة، وبدراسة إنشاء تندات بشكل حضاري تكون مصممة لمواكبة التغيرات المناخية ومنع تجمع مياه الأمطار والسيول في حال حدوثها.

تفقد سوق الخضر والفاكهة

وخلال جولته لمركز ومدينة القنطرة غرب، تفقد نائب محافظ الإسماعيلية سوق الخضروات والفاكهة والذي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات به.

وفي ختام جولته، تفقد المهندس عصام المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مركز ومدينة القنطرة غرب.

ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

وشدد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

