إعادة فتح 4 طرق مغلقة بعد تلاشي الشبورة المائية وسط انتشار الخدمات المرورية

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة (طريق الإسكندرية الصحراوى - طريق العين السخنة - طريق العلمين الصحراوى - طريق الإسماعيلية الصحراوى) بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالطرق السريعة، وأغلقت 4 طرق صحراوية وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

