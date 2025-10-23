حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية تضرب محاور القاهرة الكبرى وهذا موقف الكورنيش وصلاح سالم

شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الخميس، حركة مرورية متوسطة على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف لتسيير الحركة ومتابعة الحالة المرورية تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية.

الحالة المرورية في القاهرة

رصدت المتابعات الميدانية للإدارة العامة لمرور القاهرة وجود كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، خاصة في مناطق الوصلة المعلقة ووسط المدينة، كما ظهرت سيولة مرورية نسبية على كورنيش النيل وشارع صلاح سالم ومناطق مدينة نصر ومصر الجديدة.



كما يشهد الطريق الدائري سيولة في الاتجاه القادم من المعادي إلى المنيب، مع تباطؤ بسيط في الحركة بمنطقة الأوتوستراد نزلة المقطم.

الحالة المرورية في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، ظهرت كثافات محدودة أعلى محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الدائري إلى جامعة القاهرة، مع انتظام الحركة بشارع الهرم بعد انتهاء بعض أعمال التطوير الجزئية.



كما تسير الحركة بشكل طبيعي في محاور 26 يوليو، فيصل، والعشرين، مع تواجد خدمات مرورية ميدانية لتيسير المرور خاصة بمحيط المدارس والمناطق الحيوية.

الحالة المرورية في القليوبية

أما في القليوبية، فشهد الطريق الزراعي تكدسًا محدودًا في الاتجاه القادم من بنها إلى شبرا الخيمة، بينما تسير الحركة بانسيابية على الطريق الحر ومحور بنها–المنصورة.



وتتابع الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات مرور المحافظات تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفات وتنظيم الحركة، فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة لغرفة العمليات.

استمرار الحملات المرورية

أكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها اليومية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لضبط قائدي المركبات المتعاطين للمواد المخدرة، وضبط المخالفات المتنوعة التي تعيق الحركة أو تهدد السلامة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.