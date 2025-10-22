اللعب كاد يتحول لكارثة، ضبط طفلين قادا سيارة وتزلجا على الطريق بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، واقعة طفل يقود سيارة وصديقه يتشبث بها بحذاء تزلج فى القليوبية.

حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول يُظهر طفلًا يقود سيارة "ملاكى" بينما يتشبث آخر يرتدى حذاء تزلج بباب السيارة أثناء سيرها بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها الذى تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، والطفل الآخر الظاهر بمقطع الفيديو، وهما من المقيمين بمحافظة القليوبية.

بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والتسلية دون إدراك لخطورتها أو لما تشكله من مخالفة للقانون.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها والآخر.

