رياضة

كينجسلي إيدوو يقود المصري في مباراة سموحة بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري المصري، أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكلة فريقه أمام سموحة السكندري، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

 

تشكيل المصري لمباراة سموحة

محمود حمدي لحراسة المرمى 
كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر 
محمود حمادة، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.
ميدو جابر، عمر الساعي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كينجسلي إيدوو.

البدلاء: 
محمد شحاتة، أحمد عيد، الناشئ عبد الوهاب نادر،  أحمد منصور  ، أحمد علي عامر  ، مصطفى أبو الخير، منذر طمين، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

 

مباراة المصري وسموحة

وتقام مباراة المصري وسموحة في الثامنة مساء، على استاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري وصافة ترتيب الدوري الممتاز بـ18 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ14 نقطة، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مواجهة وحيدة

