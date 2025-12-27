بعد حسم التأهل، تفاصيل مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة أنجولا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره الأنجولي، في الجولة الختامية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر، أن يتم تقسيم لاعبي منتخب مصر خلال تدريبات اليوم إلى مجموعتين، حيث تخوض المجموعة التي شاركت في التشكيلة الأساسية أمام جنوب إفريقيا تدريبات استشفائية، للتخلص من آثار الإرهاق العضلي بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام البافانا، فيما يشارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة العادية تحت إشراف حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة التأهل رسميًّا لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب إفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

حسام حسن، فيتو

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعة نظيره منتخب أنجولا، والمحدد لها الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب إفريقيا

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثًا بنقطة وزيمبابوي رابعًا بنقطة أيضًا.

