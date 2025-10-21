مخاوف من الرحيل بعد التألق، ماييلي وتوريه يؤرقان بيراميدز

يكثف مسئولو نادي بيراميدز مفاوضاتهم مع فيستون ماييلي مهاجم الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم من أجل الحصول على توقيعه بالتجديد.

ويرفض ماييلي حسم موقفه من التجديد، سواء بالموافقة أو الرفض، حيث طلب مهلة من الوقت منذ فترة طويلة ولم يحسم موقفه.

ويخشى نادي بيراميدز رحيل اللاعب لاسيما مع تألقه، وتهافت العديد من الأندية للتعاقد معه لكنه يسعى لإرضاء اللاعب ماليا بما يتناسب مع الطرفين.

ونفس الحال ينطبق على بلاتي توريه الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأبدى توريه مرونة في التجديد بعدما أصبح أساسيا في صفوف الفريق ودخل حسابات يورتشيتش المدير الفني.

وينتهي عقدا ماييلي وبلاتي توريه بنهاية الموسم الحالي، ويسعى النادي بكل قوة للتجديد لهما.

وتلقى الثنائي عروضا مغرية في ظل تألقهما الكبير، خاصة أنهما جزء مهم ومؤثر من البطولات التي حققها الفريق مؤخرا.

يذكر ان أي ناد من حقه أن يفاوض أي لاعب في آخر 6 شهور من عقده، وهو ما يطمئن بيراميدز حتى الآن.

