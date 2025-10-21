الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مخاوف من الرحيل بعد التألق، ماييلي وتوريه يؤرقان بيراميدز

ماييلي، فيتو
ماييلي، فيتو

يكثف مسئولو نادي بيراميدز مفاوضاتهم مع فيستون ماييلي مهاجم الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم من أجل الحصول على توقيعه بالتجديد.

ويرفض ماييلي حسم موقفه من التجديد، سواء بالموافقة أو الرفض، حيث طلب مهلة من الوقت منذ فترة طويلة ولم يحسم موقفه.

ويخشى نادي بيراميدز رحيل اللاعب لاسيما مع تألقه، وتهافت العديد من الأندية للتعاقد معه لكنه يسعى لإرضاء اللاعب ماليا بما يتناسب مع الطرفين.

ونفس الحال ينطبق على بلاتي توريه الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأبدى توريه مرونة في التجديد بعدما أصبح أساسيا في صفوف الفريق ودخل حسابات يورتشيتش المدير الفني. 

وينتهي عقدا ماييلي وبلاتي توريه بنهاية الموسم الحالي، ويسعى النادي بكل قوة للتجديد لهما.

وتلقى الثنائي عروضا مغرية في ظل تألقهما الكبير، خاصة أنهما جزء مهم ومؤثر من البطولات التي حققها الفريق مؤخرا.

يذكر ان أي ناد من حقه أن يفاوض أي لاعب في آخر 6 شهور من عقده، وهو ما يطمئن بيراميدز حتى الآن.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفاوضاتهم ماييلي توريه نادي بيراميدز فيستون ماييلي بلاتي

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يعلن رسميا تجديد عقد مدربه البلجيكي فينسنت كومباني حتى 2029

لم يشارك منذ بداية الموسم، متى يعود رمضان صبحي للملاعب؟

المصري يختتم استعداداته بالسويس لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

بدء التسجيل في عمومية الزمالك للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

منتشيا بلقب السوبر الأفريقي، بيراميدز يعود للدوري بمواجهة فاركو

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

مدروسة بعناية !

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية