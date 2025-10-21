المصري يختتم استعداداته بالسويس لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة سموحة بالجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد السويس الجديد.

ويخوض الفريق البورسعيدي مرانه الختامي خلال معسكره المغلق الحالي بالسويس بعد العودة.

مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر

زد 2-1 بتروجيت..انتهت

سيراميكا 2-0 الطلائع..انتهت

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

