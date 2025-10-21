بايرن ميونخ يعلن رسميا تجديد عقد مدربه البلجيكي فينسنت كومباني حتى 2029

أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدربه البلجيكي فينسنت كومباني حتى 30 يونيو 2029، بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2027.

بايرن ميونخ يجدد لمدربه

وقال فينسنت كومباني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا ممتن وفخور، وأود أن أشكر نادي بايرن ميونخ على الثقة وبيئة العمل التي وفرها لي منذ اليوم الأول أشعر وكأنني هنا منذ فترة أطول وأعرف النادي جيدًا. كانت تجربة رائعة حتى الآن، لقد بدأنا رحلة مميزة وسنواصل العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، قال هربرت هاينر، رئيس النادي: "تجديد عقد فينسنت كومباني هو تصويت قوي على الثقة من النادي بعد العمل الرائع الذي قدمه حتى الآن، كما أنه إشارة واضحة على الاستقرار والاستمرارية في بايرن ميونخ. فينسنت يحظى بتقدير كبير من اللاعبين والإدارة والجماهير، ونحن سعداء بتمديد التعاون معه في وقت مبكر".

أما الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن، فأكد: "فينسنت كومباني أعاد المتعة إلى بايرن ميونخ، وقد انتقلت هذه العدوى إلى الجميع. تحت قيادته، أصبح لدينا فريق حقيقي يلعب كرة قدم هجومية وجذابة. هذا التجديد رسالة واضحة للاعبينا أيضًا.. كما أنني أُعجب كثيرًا باتزانه، فهو لا يسعى لتسليط الأضواء على نفسه، ويعمل بدقة على تطوير مستوى اللاعبين".

واختتم ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشئون الرياضة، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بهذا التمديد. عندما تعاقدنا مع فيني كانت لدينا رؤية واضحة لمسارنا المشترك، وقد أثبت سريعًا أنه الشخص القادر على تطوير بايرن ميونخ داخل وخارج الملعب. إنه قدوة توحد اللاعبين والجماهير وكل من في النادي، ونريد أن نبني معه مشروعًا طويل الأمد".

