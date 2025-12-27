من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الأقصر فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدد من مناطق مركز إسنا جنوب الأقصر لأعمال الصيانة.



وأشارت إلى أن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.



كما أوضحت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق التالية: “الخور، التأمينات والضرائب القبلية، الثانوية بنين والإدارة التعليمية، جنينة حزين القبلية، الوحدة الصحية القبلية”.



وأهابت محافظة الأقصر، بالمواطنين وأصحاب المنشآت الخدمية والطبية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، على أن يتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة في التوقيت المحدد.

