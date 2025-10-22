الأربعاء 22 أكتوبر 2025
طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتعيين طاقم حكام من بوتسوانا لإدارة مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

 

حكام مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

وتقرر أن يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حبث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

 

تأجيل مباراة بيراميدز وانبي

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد مواعيد دور الـ32 من دوري الأبطال.

وقرر الاتحاد الأفريقي تحديد يومي 26 و30 أكتوبر الجاري، موعدا لمباراتي بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة في دور الـ32 من البطولة القارية.

وتقرر أن يتم تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز لتقام يوم 10 فبراير المقبل على استاد بتروسبورت بعدما كان مقررا لها 29 أكتوبر الجاري.

