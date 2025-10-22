الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة

بيراميدز
بيراميدز

تقرر بشكل رسمي أن يستضيف نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، نظيره فريق التأمين الأثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ذهابا وإيابا بالقاهرة، بعد التنسيق الذي تم بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الشأن خاصة في ظل رفض كاف ملعب النادي الأثيوبي في أديس أبابا.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي 

وقرر الاتحاد الأفريقي أن تقام مباراتا الذهاب والإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لحسم الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وتقرر أن تكون مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب في السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر، وتقام المباراتان على استاد الدفاع الجوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي مباراة بيراميدز والتأمين الاثيوبي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

منتشيا بلقب السوبر الأفريقي، بيراميدز يعود للدوري بمواجهة فاركو

موعد مباراتي بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

المزيد
الجريدة الرسمية