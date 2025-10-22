رسميا، بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة

تقرر بشكل رسمي أن يستضيف نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، نظيره فريق التأمين الأثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ذهابا وإيابا بالقاهرة، بعد التنسيق الذي تم بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الشأن خاصة في ظل رفض كاف ملعب النادي الأثيوبي في أديس أبابا.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وقرر الاتحاد الأفريقي أن تقام مباراتا الذهاب والإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لحسم الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وتقرر أن تكون مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب في السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر، وتقام المباراتان على استاد الدفاع الجوي.

