لم يشارك منذ بداية الموسم، متى يعود رمضان صبحي للملاعب؟

حدد التشخيص الأخير لحالة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز موعد عودته إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

ويحتاج رمضان صبحي إلى ما يقرب من شهر قبل عودته للتدريبات الجماعية.

ويغيب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز منذ بداية الموسم بسبب الإصابة التي تكررت عدة مرات، مما حالت دون مشاركته في بطولات فريقه حتى الآن.

سفر ثنائي بيراميدز إلى ألمانيا

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على الإصابة التي يعاني منها الثنائي والخضوع للفحص الطبي والبرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة في أقرب وقت ممكن للملاعب.

إصابة رمضان صبحي

ويعاني رمضان صبحي من إصابة على مستوى الركبة، فيما يعاني أسامة جلال من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال بجدة.

أوضح زاهر أن إدارة بيراميدز وافقت على سفر الثنائي للعلاج في ألمانيا مع أفضل الأطباء ومراكز التأهيل من أجل العودة سريعا للملاعب، في ظل حاجة الفريق لجميع لاعبيه خاصة في ظل الارتباطات العديدة للنادي محليا وقاريا وعالميا خلال المرحلة المقبلة.

حقيقة رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز



و كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن حقيقة طلبه رحيل بعض اللاعبين من الفريق مؤخرا خاصة رمضان صبحي الغائب عن مباريات السماوي منذ بداية الموسم.

يذكر أنه تردد عرض رمضان صبحي للبيع والسماح برحيله وانتظار عرض خليجي بعد قرار يورتشيتش بعدم حاجته إلى اللاعب.

وأكد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي التي فاز بها السماوي أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن رفضه وجود لاعبين بعينهم في الفريق وتحديدا رمضان صبحي لأن من يتواجد بالمجموعة يحتاج إليه بالفعل وعنصر أساسي في المجموعة ولكن الإصابات هي السبب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.