ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو 

ترتيب الدوري المصري، ارتقى بيراميدز للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه اليوم أمام فاركو 2-0 في الجولة الـ 11 للمسابقة المحلية.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد فاركو كالتالي:
1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
2- المصري 18 نقطة
3- الزمالك 18 نقطة
4- الأهلي 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 15 نقطة
9- مودرن سبورت 15 نقطة
10- البنك الأهلي 14 نقطة
11- سموحة 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط
17- الاتحاد 8 نقاط
18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط
19- الاسماعيلي 7 نقاط
20- المقاولون العرب 6 نقاط
21- فاركو 6 نقاط
