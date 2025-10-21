ترتيب الدوري المصري، ارتقى بيراميدز للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه اليوم أمام فاركو 2-0 في الجولة الـ 11 للمسابقة المحلية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد فاركو كالتالي:

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو

1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

2- المصري 18 نقطة

3- الزمالك 18 نقطة

4- الأهلي 18 نقطة

5- إنبي 18 نقطة

6- بيراميدز 17 نقطة

7- وادي دجلة 16 نقطة

8- زد 15 نقطة

9- مودرن سبورت 15 نقطة

10- البنك الأهلي 14 نقطة

11- سموحة 14 نقطة

12- غزل المحلة 14 نقطة

13- بتروجيت 14 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- حرس الحدود 11 نقطة

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

19- الاسماعيلي 7 نقاط

20- المقاولون العرب 6 نقاط

21- فاركو 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري





