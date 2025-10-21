ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو 

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري، ارتقى بيراميدز للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه اليوم أمام فاركو 2-0 في الجولة الـ 11 للمسابقة المحلية.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد فاركو كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
2- المصري 18 نقطة
3- الزمالك 18 نقطة
4- الأهلي 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 15 نقطة
9- مودرن سبورت 15 نقطة
10- البنك الأهلي 14 نقطة
11- سموحة 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط 
17- الاتحاد 8 نقاط 
18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط 
19- الاسماعيلي 7 نقاط 
20- المقاولون العرب 6 نقاط 
21- فاركو 6 نقاط 

 

