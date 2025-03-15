طرق خفض ضغط الدم بالمنزل، أطعمة ومشروبات تمنع ارتفاعه

يُعد ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم فرط ضغط الدم، بمثابة قنبلة موقوتة تهدد صحة الملايين حول العالم. يحدث هذا المرض عندما يتطلب تدفق الدم عبر الشرايين قوة زائدة، ما يسبب إجهادًا كبيرًا للقلب والأوعية الدموية.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 1.2 مليار شخص بالغ يعانون من ارتفاع ضغط الدم على مستوى العالم، والمثير للقلق أن حوالي نصفهم لا يدركون إصابتهم بهذا المرض الخطير، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم

يشكل ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي وتلف شبكية العين. ولذلك، يُطلق عليه غالبًا "القاتل الصامت"، حيث لا تظهر له أعراض واضحة في معظم الحالات.

قياس ضغط الدم: خطوة أساسية للوقاية

يُعد قياس ضغط الدم بانتظام أمرًا ضروريًا للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه. يمكن قياس ضغط الدم بسهولة في المنزل باستخدام جهاز قياس ضغط الدم، أو يمكن الاستعانة بالمتخصصين في المراكز الصحية والعيادات.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبق)، ويتكون من رقمين: الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) والضغط الانبساطي (الرقم الأدنى).

وتصنف جمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى عدة فئات، وهي كالتالي:

ضغط الدم الطبيعي: أقل من 120/80 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم المرتفع: الضغط الانقباضي يتراوح بين 120-129 ملم زئبق، والضغط الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم المرحلة الأولى: الضغط الانقباضي يتراوح بين 130-139 ملم زئبق، أو الضغط الانبساطي يتراوح بين 80-89 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم المرحلة الثانية: الضغط الانقباضي 140 ملم زئبق أو أعلى، أو الضغط الانبساطي 90 ملم زئبق أو أعلى.

أزمة ارتفاع ضغط الدم: الضغط الانقباضي أعلى من 180 ملم زئبقي، أو الضغط الانبساطي أعلى من 120 ملم زئبقي. تتطلب هذه الحالة عناية طبية فورية.

كيفية خفض ضغط الدم

يمكن خفض ضغط الدم من خلال عدة استراتيجيات، تشمل تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية.

تغيير نمط الحياة

اتباع نظام غذائي صحي: يُنصح باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم، والحد من تناول الصوديوم والدهون المشبعة والمتحولة.

ممارسة الرياضة بانتظام: يُنصح بممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

الحفاظ على وزن صحي: يمكن لفقدان الوزن الزائد أن يساعد في خفض ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

الحد من تناول الكحول: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى ارتفاع ضغط الدم.

تقليل التوتر: يمكن أن يساهم التوتر المزمن في ارتفاع ضغط الدم. يمكن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا.

تناول الأدوية

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تناول الأدوية لخفض ضغط الدم. يجب استشارة الطبيب لتحديد الدواء المناسب والجرعة المناسبة.

الأطعمة والمشروبات التي تساعد في خفض ضغط الدم

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: الموز، البطاطس، السبانخ.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: اللوز، الكاجو، الأفوكادو.

الأطعمة الغنية بالألياف: الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات.

عصير الشمندر: يحتوي على النترات التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في خفض ضغط الدم.

مكملات غذائية قد تساعد في خفض ضغط الدم

إنزيم Q10 المساعد: مضاد للأكسدة يساعد في تحسين صحة القلب.

زيت السمك: يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في خفض ضغط الدم.

الثوم: يحتوي على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية.

نصائح إضافية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

قياس ضغط الدم بانتظام.

مراقبة مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الحصول على قسط كاف من النوم.

الحد من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

استشارة الطبيب بانتظام.

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