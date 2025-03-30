الأحد 30 مارس 2025
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صحة ومرأة

الصحة توجه نصائح هامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم،
ارتفاع ضغط الدم، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم للمساعدة في ضبط ضغط الدم 

وقالت وزارة الصحة إن أهم هذه النصائح: 

١- تجنب الإكثار من تناول الأغذية المليئة بالملح 

٢- يجب تناول أقل من 5 جرام من الملح يوميًا بما يعادل ملعقة صغيرة

٣- تجنب تناول الأغذية المليئة بالدهون المشبعة أو المتحولة

٤- تجنب التدخين وعدم تعاطي التبغ 

٥-  تناول الدواء في الأوقات المحددة طبقًا لإرشادات الطبيب وعدم  تناوله دون استشارة طبية

 

وحذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض ارتفاع ضغط الدم، مع ضرورة  الطبيب فور الشعور بها لتلقي العلاج المناسب وللوقاية من المضاعفات.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

 

وقالت وزارة الصحة إن أهم أعراض ارتفاع ضغط الدم تشمل:

١-خفقان غير منتظم بالقلب 

٢-الصداع 

٣- طنين الأذن 

٤-دوار 

٥- نزيف دم من الأنف

الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 

 

أكدت وزارة الصحة ان الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وحذرت وزارة الصحة من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم والتي تحدث نتيجة الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، مؤكدة أهمية الكشف المبكر على المرض والمتابعة باستمرار.

 

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

وقالت وزارة الصحة إن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تشمل: 

١-اعتلال شبكية للعين أو العمى 

٢- قصور في الكلى

٣- أمراض القلب 

٤- جلطة أو سكتة دماغية

وأكدت وزارة الصحة أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

 

ما هي عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم؟

وقالت وزارة الصحة إنه يوجد عوامل الخطر التي تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم تشمل:

١- وجود أفراد من العائلة يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

٢- كبار السن 

٣- وجود حالات طبية معينة، بما في ذلك مرض الكلى المزمن، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، أو مرض الغدة الدرقية.

٤- وجود وزن زائد أو سمنة.

 ٥- عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

 ٦-تناول أطعمة غنية بالصوديوم.

٧- التدخين أو استخدام منتجات التبغ.

ما هي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم  إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك:

١- مرض الشريان التاجي.
٢- السكتة الدماغية.
٣- النوبة القلبية.
٤- أمراض الشرايين الطرفية.
٥- أمراض الكلى وفشل الكلى.
٦- المضاعفات أثناء الحمل.
٧- تلف العين.

منها تورم اليدين وتغير لون البول، أعراض وطرق علاج التهاب الكلى

أماكن أثرية وأضرحة زارها المداح في جولته للبحث عن علاج المرض الغامض (فيديوجراف)

طرق علاج ارتفاع ضغط الدم

يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع تغييرات نمط الحياة لخفض ضغط الدم
 ١- الحفاظ على الوزن الصحي. 

٢- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي  على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

٣- تقليل تناول الملح. 

٤- ممارسة الرياضة. 

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ارتفاع ضغط الدم الدهون المشبعة تعاطي التبغ تجنب التدخين ضغط الدم وزارة الصحة الصحة

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