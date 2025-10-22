أسرار اختيار مرطبك اليومي حسب نوع بشرتك ودرجة الحرارة

أسرار اختيار مرطبك اليومي، العناية بالبشرة تبدأ بخطوة أساسية لا غنى عنها مهما كان نوعها أو عمر صاحبتها، وهي الترطيب اليومي. فالمرطب ليس مجرد منتج تجميلي، بل هو حاجز حماية يحافظ على توازن البشرة ويمنع فقدان الماء، مما يجعلها ناعمة ونضرة ومحمية من الجفاف والعوامل الخارجية.



أكدت خبيرة التجميل ندى حسن، أن اختيار المرطب المناسب ليس أمرًا عشوائيًا؛ فاختيارك له يعتمد على نوع بشرتك أولًا، ثم درجة الحرارة والمناخ المحيط بك.



شروط اختيار المرطب المثالي لبشرتك

في هذا التقرير، توضح خبيرة التجميل، بالتفصيل أسس اختيار المرطب المثالي الذي يلائم احتياجات بشرتك ويتكيف مع تغيّر الفصول.



فهم دور المرطب

المرطب يعمل على احتجاز الرطوبة داخل الجلد ومنع تبخر الماء، وفي الوقت نفسه يزوّد البشرة بعناصر مغذية مثل الفيتامينات والزيوت الطبيعية. عندما تستخدمين مرطبًا غير مناسب، قد تواجهين مشاكل مثل انسداد المسام أو زيادة الجفاف أو حتى ظهور الحبوب. لذا فإن الخطوة الأولى هي معرفة طبيعة بشرتك جيدًا.



اختيار المرطب حسب نوع البشرة



1. البشرة الدهنية

قد تظنين أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب، لكن الحقيقة أنها تحتاج إليه مثل أي نوع آخر من البشرة، وربما أكثر. عندما تُحرم البشرة من الترطيب، تفرز المزيد من الزيوت لتعويض النقص، مما يزيد المشكلة سوءًا.

اختاري مرطبًا خفيفًا بتركيبة جل أو لوشن مائي يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد، فهي ترطب دون أن تسد المسام.

تجنّبي الكريمات الثقيلة أو التي تحتوي على زيوت معدنية.

في الجو الحار، يفضل استخدام مرطب خالٍ من الزيوت (Oil-Free)، بينما في الشتاء يمكنك استخدام تركيبة تحتوي على نسبة بسيطة من السيراميد للحفاظ على الحاجز الواقي للبشرة.

2. البشرة الجافة

هي أكثر أنواع البشرة احتياجًا للمرطبات الغنية والمغذية، لأنها تفقد الرطوبة بسرعة.

ابحثي عن مرطبات تحتوي على زبدة الشيا، الجلسرين، السيراميد، والزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز أو جوز الهند.

في الصيف، استخدمي كريم بتركيبة أخف لتجنب انسداد المسام، أما في الشتاء فاختاري كريمًا كثيفًا لحماية البشرة من الهواء الجاف والبرودة.

احرصي على وضع المرطب على البشرة وهي رطبة قليلًا بعد الغسيل مباشرة لتعزيز امتصاصه.

3. البشرة المختلطة

تحتاج إلى توازن ذكي بين الترطيب والسيطرة على الزيوت.

استخدمي مرطبًا خفيفًا على شكل جل للمناطق الدهنية مثل الأنف والجبهة، وكريمًا أغنى قليلًا للمناطق الجافة مثل الخدين.

اختاري المنتجات التي تحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا والبانثينول لتجنب التهيج.

في الصيف، يفضل الاكتفاء بمرطب جل خفيف، بينما في الشتاء يمكنك اختيار تركيبة لوشن أكثر ترطيبًا.

4. البشرة الحساسة

البشرة الحساسة تتطلب عناية خاصة ومنتجات خالية من العطور والكحول والألوان الصناعية.

اختاري مرطبًا مهدئًا يحتوي على البابونج أو الشوفان أو الألوفيرا.

ابتعدي عن الكريمات التي تحتوي على أحماض قوية أو عطور.

في الصيف، استخدمي مرطبًا بسيطًا وخفيفًا، وفي الشتاء يمكنك استخدام كريم أكثر سماكة يحمي من الجفاف دون أن يسبب تهيجًا.

5. البشرة العادية

هي الأكثر توازنًا، لكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى عناية.

اختاري مرطبًا معتدلًا يحتوي على مكونات طبيعية مثل فيتامين E أو زيت الجوجوبا.

في الصيف، استخدمي تركيبة لوشن خفيفة، أما في الشتاء فيكفي كريم مرطب غني ولكن غير دهني.

كريمات مرطبة من صنعك

اختيار المرطب حسب درجة الحرارة والمناخ

تختلف احتياجات البشرة من فصل إلى آخر، لذا من المهم تعديل نوع المرطب مع تغيّر الطقس:

في الصيف:

الجو الحار والرطوبة العالية يجعل البشرة أكثر عرضة للتعرّق والإفرازات الدهنية. هنا تحتاجين إلى مرطب خفيف الوزن لا يترك طبقة دهنية على الوجه. الجل المائي هو الأفضل في هذه الحالة، خاصة لو كان يحتوي على مكونات تبريد مثل الخيار أو الصبار.

في الشتاء:

الهواء البارد والتدفئة الداخلية يسحبان الرطوبة من الجلد، مما يسبب الجفاف والتشققات. هنا تحتاجين إلى مرطب كريمي غني يحتوي على زبدة الشيا أو الزيوت الطبيعية أو السيراميد لتقوية حاجز البشرة ومنع فقدان الماء.

في الخريف والربيع:

وهما مرحلتان انتقاليّتان بين البرد والحرارة، لذلك استخدمي مرطبًا متوسط القوام يحافظ على توازن البشرة ويهيئها للتغيّر القادم في الطقس.

نصائح لاختيار أفضل مرطب يناسبك

اقرئي المكونات دائمًا: ابحثي عن عناصر الترطيب الفعالة مثل الجلسرين، الهيالورونيك، السيراميد، والأحماض الدهنية الطبيعية.

اختبري المنتج أولًا على منطقة صغيرة من البشرة، خاصة إذا كانت حساسة.

لا تنخدعي بالشكل أو الرائحة، فالمرطب الفعّال ليس بالضرورة أن يكون ذا رائحة جميلة.

استخدميه مرتين يوميًا: صباحًا قبل التعرض لأشعة الشمس، ومساءً بعد تنظيف البشرة.

اختاري مرطبًا يحتوي على واقٍ شمسي في النهار، خصوصًا في الصيف.

بدّلي المرطب حسب الطقس، فالبشرة لا تحتاج نفس التركيبة طوال العام.

العناية الكاملة مع الترطيب

حتى أفضل مرطب في العالم لن يعطي النتائج المرجوة إذا لم تراعي العادات اليومية الصحيحة.

اشربي كمية كافية من الماء يوميًا.

تناولي أطعمة غنية بالأوميغا 3 والفيتامينات.

استخدمي منظفًا لطيفًا لا يجفف البشرة.

لا تهملي ترطيب الجسم بالكامل، وليس الوجه فقط.

