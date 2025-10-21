لتفتيح المسام وتنظيف البشرة، طريقة عمل بخار وجه منزلي بالأعشاب

طريقة عمل بخار وجه منزلي بالأعشاب، مع تغير الفصول وتعرض البشرة يوميًا للأتربة والتلوث وأشعة الشمس، تتراكم الشوائب والزيوت داخل المسام مما يجعلها تبدو باهتة ومسدودة.



من هنا تأتي أهمية جلسات بخار الوجه، التي تُعد واحدة من أقدم وأبسط وسائل تنظيف البشرة بعمق.



ولأن كثيرًا من النساء يفضلن العناية ببشرتهن بطرق طبيعية ومنزلية، فإن تحضير بخار وجه بالأعشاب في البيت يُعتبر خيارًا مثاليًا، يجمع بين الفعالية والتكلفة البسيطة، ويمنح البشرة إشراقة ونقاء دون الحاجة إلى منتجات كيميائية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن بخار الوجه بالأعشاب علاج طبيعي منزلي فعّال وسهل التنفيذ، يجمع بين التنظيف العميق والتجميل والاسترخاء في آنٍ واحد. فهو يفتح المسام وينظفها من الداخل، ويحسّن تدفق الدم ويُعيد للبشرة حيويتها. كما أن الأعشاب تضيف له بعدًا علاجيًا وجماليًا بفضل خصائصها المطهّرة والمهدئة.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن إدخال جلسة بخار الأعشاب ضمن روتين العناية الأسبوعي يجعل البشرة أكثر نقاءً ولمعانًا، ويمنحك إحساسًا بالراحة والتجدد يشبه ما تحصلين عليه في صالون تجميل، لكن في خصوصية منزلك وبمكونات من الطبيعة.

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، بالتفصيل طريقة عمل بخار وجه منزلي بالأعشاب، وفوائده، وخطوات استخدامه، وبعض النصائح لضمان أفضل النتائج.

فوائد حمام بخار الوجه

فوائد بخار الوجه للبشرة

قبل التطرق للطريقة، من المهم معرفة الفوائد التي يقدمها بخار الوجه، فهي كثيرة ومتنوعة وتشمل:

تنظيف المسام بعمق:

يعمل البخار الساخن على تفتيح المسام وإذابة الدهون والأوساخ المتراكمة بداخلها، مما يسهل التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء.

تحفيز الدورة الدموية:

حرارة البخار تزيد من تدفق الدم إلى سطح الجلد، مما يمنح الوجه لونًا ورديًا صحيًا ويُسرّع عملية تجديد الخلايا.

ترطيب وتنعيم البشرة:

يساعد البخار في ترطيب الجلد من الداخل، ويجعل ملمسه أنعم وأكثر مرونة.

تحسين امتصاص منتجات العناية:

بعد جلسة البخار تكون المسام مفتوحة، ما يسمح للبشرة بامتصاص الماسكات أو السيروم أو الزيوت الطبيعية بشكل أفضل.

الاسترخاء والتخلص من التوتر:

جلسة بخار الوجه بالأعشاب لا تفيد البشرة فقط، بل تمنح أيضًا إحساسًا بالراحة والهدوء النفسي بفضل الروائح العطرية المنبعثة من الأعشاب.

أفضل الأعشاب لاستخدامها في بخار الوجه

يمكن استخدام أنواع مختلفة من الأعشاب حسب نوع البشرة والهدف من الجلسة، ومن أبرزها:

البابونج: له خصائص مهدئة ومطهّرة، يناسب البشرة الحساسة ويساعد في تهدئة الالتهابات.

النعناع: ينعش البشرة ويقلل من إفراز الدهون، مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة.

الروزمارى (إكليل الجبل): ينشّط الدورة الدموية ويعزز نضارة الوجه.

الخزامى (اللافندر): معروف بقدرته على تهدئة البشرة ومنحها رائحة مريحة، مثالي للبشرة المجهدة.

ماء الورد أو بتلات الورد الجافة: لتفتيح البشرة وتوحيد لونها ومنحها ملمسًا ناعمًا.

الزعتر أو أوراق الريحان: لهما خصائص مضادة للبكتيريا، مفيدان للبشرة المعرضة للحبوب.

يمكن استخدام نوع واحد من هذه الأعشاب أو مزج أكثر من نوع للحصول على فوائد متعددة.

طريقة عمل بخار وجه منزلي بالأعشاب

المكونات المطلوبة:

لتر من الماء النقي.

ملعقة كبيرة من خليط الأعشاب المجففة (بابونج، نعناع، ورد، روزماري).

بضع نقاط من زيت عطري اختياري (مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي).

منشفة نظيفة كبيرة لتغطية الرأس.

وعاء حراري مقاوم للحرارة (مثل وعاء زجاجي أو معدني).

الخطوات بالتفصيل:

غلي الماء:

ضعي لتر الماء في إناء على النار واتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان.

إضافة الأعشاب:

بعد غلي الماء، أضيفي الأعشاب المختارة، ثم غطي الإناء واتركيها تتخمر لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تنطلق الزيوت العطرية والمواد الفعالة من الأعشاب إلى الماء.

تحضير الوجه:

اغسلي وجهك جيدًا بالغسول المناسب لنوع بشرتك لإزالة الأوساخ والمكياج، وجففيه برفق.

جلسة البخار:

انقلي ماء الأعشاب الساخن إلى وعاء واسع، ثم ضعيه على سطح ثابت. اجلسي في وضع مريح، وغطي رأسك بمنشفة لتحتفظي بالبخار حول وجهك.

احرصي على ترك مسافة آمنة بين وجهك والماء (حوالي 25–30 سم) لتجنب الحروق.

استنشقي البخار بلطف واتركيه يلامس وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط.

بعد الجلسة:

بعد الانتهاء، استخدمي منديلًا نظيفًا لمسح وجهك بلطف، ثم ضعي ماسك طبيعي أو ماء ورد لغلق المسام.

يمكنك أيضًا تمرير مكعب ثلج من ماء الورد على الوجه لمدة دقيقة واحدة لغلق المسام وتهدئة البشرة.

ما بعد البخار: العناية بالبشرة

لأن البخار يفتح المسام، من الضروري اتباع بعض الخطوات بعد الجلسة للحفاظ على النظافة والنتائج الجيدة:

استخدام تونر طبيعي: مثل ماء الورد أو خل التفاح المخفف لغلق المسام ومنع تراكم الشوائب.

وضع ماسك مغذٍ: بعد البخار تكون البشرة أكثر استعدادًا لامتصاص العناصر المفيدة، جربي ماسك العسل والزبادي أو الطين المغربي لتغذية وتنقية البشرة.

الترطيب: استخدمي كريمًا خفيفًا أو بضع قطرات من زيت جوجوبا أو زيت لوز حلو للحفاظ على الترطيب.

تجنب الخروج مباشرة بعد البخار: لأن المسام تكون مفتوحة وسريعة التأثر بالأتربة وأشعة الشمس.

نصائح مهمة لجلسة بخار آمنة وفعالة

لا تستخدمي البخار أكثر من مرة واحدة أسبوعيًا حتى لا تجف بشرتك.

إذا كنتِ تعانين من البشرة الحساسة أو المصابة بالحبوب الملتهبة، قللي مدة الجلسة إلى 5–7 دقائق فقط.

لا تقتربي كثيرًا من مصدر البخار لتفادي التهيج أو الحروق.

احرصي على استخدام مياه وأعشاب نقية وخالية من المواد الكيميائية.

يمكن استخدام نفس الطريقة أيضًا في جلسات استرخاء للجسم عن طريق استنشاق بخار الأعشاب العطرية.

