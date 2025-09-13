الفازلين مرطب آمن للوجه بفوائد عديدة ومخاطر محتملة

يُعد الفازلين أو الفازلين النفطي (Petroleum jelly)، أحد منتجات العناية بالبشرة الأكثر انتشارًا وأقل تكلفة، ورغم اختلاف تركيباته المتوفرة في الأسواق، إلا أن الشركات المصنعة للفازلين تضمن درجة عالية من النقاء لمنتجها، مما يجعله آمنًا للاستخدام كمرطب للوجه لدى غالبية الناس.

لكن، يبقى هناك خطر متزايد من تهيج الجلد وظهور حب الشباب لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بهذه الأعراض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هل الفازلين آمن للاستخدام على الوجه؟

يُعتبر الفازلين منتجًا مرطبًا آمنًا يمكن لمعظم الأشخاص استخدامه على وجوههم، سواء لمعالجة مشاكل جلدية قصيرة المدى مثل الجفاف أو التهيج المؤقت، أو كمرطب دائم.

فوائد الفازلين للوجه

1. الترطيب

يُشكل الفازلين، بصفته منتجًا زيتيًا، طبقة دهنية فوق سطح الجلد، تعمل هذه الطبقة على حبس الرطوبة ومنع فقدان الماء من الطبقة الخارجية للجلد، مما يساعد على إبقاء البشرة ناعمة ورطبة.

2. حماية الجلد

تعمل الطبقة الزيتية نفسها التي تحبس الرطوبة على إنشاء حاجز فيزيائي على الجلد، مما يحميه من العوامل البيئية القاسية والملوثات التي قد تتسبب في تلفه.

مخاطر استخدام الفازلين على الوجه

1. زيادة ظهور حب الشباب

على الرغم من أن الفازلين يساعد على حبس الرطوبة في الجلد، يشير بعض الخبراء إلى أنه قد يحبس الزيوت والأوساخ أيضًا، ولهذا السبب، تحذر الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) من أن الأشخاص المعرضين لحب الشباب قد يتعرضون لظهور بثور بعد استخدامه.

2. تهيج الجلد

تُعد تقارير الإصابة بحساسية تجاه الفازلين نادرة جدًا، ومع ذلك، يجب على أي شخص تظهر لديه أعراض مثل احمرار الجلد أو تقرحه، أو الحكة، أو التورم، التوقف عن استخدامه فورًا.

كيفية استخدام الفازلين على الوجه

للحصول على أفضل النتائج يجب وضع الفازلين على بشرة رطبة قليلًا، ويفضل أن يكون ذلك بعد الاستحمام أو غسل الوجه.

يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وضع الفازلين لتجنب نقل البكتيريا إلى بشرة الوجه.

بعد ذلك، يتم وضع طبقة رقيقة من الفازلين على المناطق الجافة من الجلد، مع الحرص على تجنب مناطق الأغشية المخاطية للعينين.

استخدامات أخرى للفازلين

تهدئة البشرة الجافة: يمكن استخدامه على المناطق المعرضة للجفاف مثل الشفاه والجفون.

تخفيف الحكة: يُعتبر علاجًا فعالًا لالتهاب الجلد التأتبي، حيث يقلل من جفاف الجلد وتقشره اللذين يساهمان في الحكة.

المساعدة في التئام الجروح: يساعد في التئام الجروح البسيطة عن طريق حبس الرطوبة ومنع الجفاف، مما يقلل من تكون الندوب.

تعزيز فعالية منتجات العناية بالبشرة: يساعد على حبس السيرومات والمكونات النشطة الأخرى، مما يمنحها وقتًا أطول للعمل على الجلد.

استخدامات تجميلية: يستخدمه البعض كبديل لمنتجات إضاءة البشرة أو "الهايلايت".

