مشروب واحد فقط يخلصك من السموم ويعزز نضارة البشرة

طرد السموم من الجسم من الخطوات المهمة التى تعزز صحة الكلى والكبد وتنقى الدم وتمنع الالتهابات بالجسم مايحافظ على قوة جهاز المناعة.

وهناك العديد من المشروبات التى تطرد السموم من الجسم أبرزها مغلى البقدونس وعصير البنجر والديتوكس بأنواعه، وهى لا تطرد السموم فقط بل تعزز من نضارة البشرة.

فوائد الماء للصحة

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن هناك مشروب واحد فقط لا يحتاج إلى تحضير مسبق متوفر وفى متناول اى شخص على مستوى العالم، وهو الماء فقط وحده يستطيع طرد السموم من الجسم وتعزيز نضارة البشرة وتقنية الدم والكبد والكلى والحفاظ على صحة القلب وسيولة الدم وخفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول وحرق الدهون وإنقاص الوزن ومنع الشعور بالجوع، وتعالج الإمساك وعلاج الأنيميا سريعا لأنها توصل الأكسجين بالدم سريعا وبالتالى تعزز من امتصاص الحديد بالجسم.

مشروب واحد فقط يطرد السموم من الجسم

وأضاف نزيه، أن الديتوكس والبقدونس والبنجر ليست هى التى تنقى الدم من السموم وتطرد السموم من الجسم، بل الماء لذا يجب ترك كل هذا والاكتفاء بالماء فقط ليس أكثر فهو الذى يحافظ على الشباب والحيوية وصحة الكبد وجميع الفوائد التى ذكرناها، ولكن هذا لا يعنى اعمال تناول الخضروات فيمكن اضافتها للماء للحصول على قيمتها الغذائية التى تفيد الجسم ولكنها ليست إلا. تطرد السموم كما يعتقد البعض فالماء فقط هو الذى يستطيع القيام بطرد السموم وتنقية الدم وتعزيز نضارة البشرة وحمايتها من الشيخوخة.

مخاطر قلة الماء بالجسم

وتابع، أنه إذا قلت نسبة الماء فى الدم والجسم ستظهر العديد من أمراض الكبد والكلى والانيميا وعسر الهضم مشاكل القولون، وهكذا، لذا يجب المواظبة علىذرب الماء الوفير بانتظام على مدار اليوم بمعدل كوب كل ساعة، للإستمتاع بصحة جيدة والحركة بكل نشاط وحيوية.

