أخبار مصر: قمة مصرية أوروبية اليوم، مفاجأة على الهواء لـ شيكابالا، مصير غامض للقاء بوتين ترامب، زيزو يهدد الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، السيسي يترأس وفد مصر في القمة المصرية الأوروربية ببروكسل

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى.

اليوم، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ- 2026م، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، حتى يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

"العدل الدولية" تصدر اليوم حكمها على إسرائيل لحصارها غزة ومنع المساعدات الإنسانية

تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها ضد إسرائيل في انتهاك القانون الدولي من خلال فرضها حصارًا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

فخ البند السادس والخامس، محامي زيزو يكشف مفاجآت بالجملة في عقد اللاعب مع الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل عقد اللاعب مع الزمالك قبل رحيله.

القاهرة تسجل 33 و"نار الصيف" تكوي الصعيد مجددًا، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ترامب: لا أعتبر اللقاء مع بوتين في بودابست مضيعة للوقت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يرى اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست مضيعة للوقت.

بعد تكليفات المحافظ، حي العمرانية يطلق حملة ترقيم التوكتوك بدون رسوم (صور)

أطلق حي العمرانية حملة لتنفيذ أعمال ترقيم مركبات التوكتوك دون فرض أي رسوم على المواطنين، وذلك لتقنين أوضاع المركبات وتحقيق الانضباط المروري داخل الحي.

الورثة وأبطال الجزء الأول، صدمة لنجل الفنان محمد رياض بشأن "لن أعيش في جلباب أبي 2"

صدمة تلقاها الفنان الشاب عمر رياض، نجل الفنان محمد رياض، بعد إعلانه التحضير، لجزء جديد من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف وعبلة كامل، ووالده الفنان محمد رياض قبل نحو 30 عاما.

الرياضة تنهي إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادي الإسماعيلي للجنة المؤقتة

أنهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي الإسماعيلي، تنفيدا لقرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن.

ترامب: ضجيج بناء قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض موسيقى تطرب أذني (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن ضجيج بناء قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض "موسيقى تطرب أذنه".

تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حقيقة ما تردد بشأن غلق مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض الجدري المائي بين التلاميذ.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والاتحاد والريال ضد يوفنتوس

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، أبرزها الأهلي والاتحاد السكندري محليا، وريال مدريد ضد يوفنتوس أوربيا.

للمرة الثانية، هاني فرحات يقبّل يد محمد عبده، وفنان العرب: خلينا نكيد العوازل (فيديو)

للمرة الثانية قبل المايسترو هاني فرحات يد المطرب محمد عبده، بعد أيام من ضجة القبلة الأولى بين الاثنين في موسم الرياض الجديد.

هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا

قالت الشرطة إن القطار المعلق الشهير في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا تعرض مساء الثلاثاء للقذف بأجسام مجهولة أثناء تشغيله.

بعد 5 سنوات من القطيعة، أحمد فهمي يعتذر لشيكابالا على الهواء (فيديو)

بعد 5 سنوات من خناقتهم الشهيرة، اعتذر الفنان أحمد فهمي إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا " قائد الزمالك السابق.

بسبب جيل زد، رئيس بيرو يعلن حالة الطوارئ في العاصمة ليما ومدينة كاياو المجاورة

أعلن رئيس البيرو المؤقت خوسيه جيري في خطاب إلى الأمة، حال الطوارئ في العاصمة ليما ومدينة كاياو المجاورة لها، في إجراء استثنائي سيستمر شهرا ويرمي للتصدّي لمواجة أعمال عنف تنسبها السلطات إلى الجريمة المنظّمة.

اليوم، نظر 27 طعنا على أحكام استبعاد مرشحين من انتخابات مجلس النواب

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في 27 طعنا من جميع المحافظات للفصل فيها من قبل المحكمة على أحكام القضاء الإداري بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحين من سباق الانتخابات البرلمانية.

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري اليوم في أول ظهور لتوروب بالدوري الممتاز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

