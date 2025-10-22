الرياضة تنهي إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادي الإسماعيلي للجنة المؤقتة

الإسماعيلي، أنهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، إجراءات التسليم والتسلم الإداري للنادي الإسماعيلي، تنفيدا لقرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن.

وأطلعت اللجنة على الوضعين المالي والإداري للنادي الإسماعيلي، تمهيدا لتسيير العمل إلى حين تشكيل لجنة لإدارة شئون النادي، وفقا لما ورد في قرار وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن

ونشرj اللجنة المكلفة بتسلم إدارة الإسماعيلي بيانا على الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بإنهاء إجراءات تسليم وتسلم النادي، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وزير الرياضة يحيل مجلس الإسماعيلي للنيابة

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن قرارالوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فورًا في التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.

