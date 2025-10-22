ترامب: لا أعتبر اللقاء مع بوتين في بودابست مضيعة للوقت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يرى اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست مضيعة للوقت.



وكان ترامب قد قال في وقت سابق، ردًا على سؤال حول احتمال عقد الاجتماع مع بوتين وإمكانية تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، إنه لم يُتخذ بعد قرار بهذا الشأن لأنه لا يريد إضاعة وقته سدى.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلًا: "لم أقل ذلك، لم أقل إنه سيكون كذلك، لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، علق كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير الإعلامية حول القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في المجر، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية.

وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".



وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس 16 أكتوبر الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.



وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.

