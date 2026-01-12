انتصار عن تعاونها مع أحمد العوضي في "علي كلاي": جدع وابن بلد

18 حجم الخط

أكدت الفنانة انتصار أنها لا تمانع إطلاقًا في التعاون مع المواهب الشابة أو الفنانين الذين يخوضون تجاربهم الأولى في البطولة، مشددة على أن معيارها الأول والأخير في اختيار أعمالها هو قوة الدور وليس اسم البطل.

وقالت انتصار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن مشاركتها في مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026 جاءت عن قناعة كاملة بالعمل وبفكرته، رغم أن بطولته المطلقة للفنان الصاعد وصانع المحتوى أحمد رمزي.

انتصار عن تعاونها مع أحمد رمزي في «فخر الدلتا»: الدور الجيد لا يفرّق بين نجم كبير أو موهبة جديدة

وأوضحت انتصار: «لما الشركة قالت لي إن في فنان جديد عاوزين نلتف حوالين التجربة ونطلعها بشكل كويس، قلت لهم يالا بينا.. الدور حلو وجميل»، مؤكدة أنها لا تضع أي اعتبار لفكرة النجومية عند اختيار العمل.

وأضافت: «سألوني عندك مشكلة تشتغلي مع حد جديد؟ قلت لهم لا خالص، مين بدأ كبير؟ كلنا بدأنا صغيرين بمشهد أو اتنين أو تلاتة، وفي ناس وقفت جنبنا، وإحنا واجبنا نقف جنب اللي بعدنا».

انتصار تشيد بموهبة أحمد رمزي: خفة ظل وسرعة بديهة واجتهاد في الشغل

وأشادت انتصار بموهبة أحمد رمزي، قائلة إنه يتمتع بخفة ظل واضحة وسرعة بديهة، وهما من أهم صفات الممثل الكوميدي، إلى جانب اجتهاده وتركيزه في العمل، وهو ما اعتبرته عنصرًا أساسيًا للنجاح والاستمرارية.

انتصار عن أحمد العوضي في «علي كلاي»: مثال للإنسان الجدع وابن البلد

وتطرقت الفنانة انتصار للحديث عن تعاونها مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل «علي كلاي» المقرر عرضه أيضًا في موسم رمضان، مؤكدة أنها تحمل له تقديرًا كبيرًا على المستويين الإنساني والمهني.

وقالت: «الحلقة مش هتكفي لو اتكلمت عن أحمد العوضي.. هو مثال للإنسان الجدع، عنده رجولة وابن بلد وطيب، وبيعرف يسمع ويحتوي الناس اللي حواليه، ودي صفات جميلة قبل أي حاجة».

انتصار تكشف طبيعة دورها في «علي كلاي»: صراعات أسرية وطمع إنساني داخل العائلة

وكشفت انتصار عن ملامح دورها في مسلسل «علي كلاي»، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية جديدة ومختلفة، تدور في إطار صراعات أسرية تعكس الطمع الإنساني داخل العائلة، مؤكدة أن العمل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية قوية.

انتصار: لا يشغلني الظهور بشكل جميل.. المهم أقدّم الشخصية بصدق

وعن ظهورها في معظم أعمالها دون مكياج وبشكل طبيعي، كما في مسلسلي «80 باكو» و«إش إش»، أكدت انتصار أن الشكل لم يكن يومًا أولوية لديها.

وقالت: «من البداية مش شاغلني أطلع حلوة، أنا بركز الدور محتاج إيه، والغلط إن الممثل يقدم الشخصية بفول ميكب لو الدور مش طالب كده.. الأهم إن الدور يتقدم صح وبصدق».

انتصار عن مشاركاتها في رمضان 2026: الجمهور دايمًا عايز الأفضل والتحدي مستمر

واختتمت انتصار حديثها بالإشارة إلى مشاركتها في 4 مسلسلات خلال موسم رمضان 2026، مؤكدة أنها لا تخشى المقارنة بين أدوارها الحالية والسابقة، وأن تركيزها الأساسي هو تقديم شخصيات مختلفة ومؤثرة تحترم عقل الجمهور.

