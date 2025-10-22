ترامب: ضجيج بناء قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض موسيقى تطرب أذني (فيديو)

الأربعاء 22 أكتوبر 2025
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن ضجيج بناء قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض "موسيقى تطرب أذنه".


وذكر ترامب لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "ربما تسمعون صوت البناء الجميل في الخلف.. هل تسمعون هذا الصوت؟.. إنه موسيقى تطرب أذني.. أحب هذا الصوت".

وأضاف ترامب عن البناء: "أعتقد أنه عندما أسمع هذا الصوت فإنه يذكرني بالمال في هذه الحالة، يذكرني بنقص المال لأنني أدفع ثمنه".

وبدأت أعمال هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الاثنين، لبناء قاعة رقص تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة بتكلفة 200 مليون دولار، وهو مشروع لطالما سعى ترامب إلى إنجازه.

وكانت إدارة ترامب قد أكدت أن تمويل قاعة الرقص سيتم من قبله ومتبرعين آخرين من القطاع الخاص.

وقاعة الرقص ليست سوى جزء واحد من جهود ترامب لتحويل المباني والأراضي إلى ما يرضيه، والتي شملت إضافة أعمدة أعلام كبيرة، ورصف حديقة الورود، وتزيين المكتب البيضاوي بالذهب.

